Томский медицинский университет обучит около 200 врачей для работы в сельских районах

ТОМСК , 27 июля. / ТАСС /. Около 200 студентов по целевому набору начнут обучение в 2018 году в Сибирском медицинском университете в Томске по программе обеспечения кадров в здравоохранении региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

"Студенты, поступившие в вуз по направлению департамента, после выпуска должны будут отработать в больницах областного центра или районов не менее трех лет. Из студентов-целевиков 2018 года 75 будут учиться на терапевтов, 45 на педиатров, 12 на стоматологов", — сказал собеседник агентства, уточнив что медицинские кадры нужны для регионального проекта обеспечения шаговой доступности медицинских услуг населения.

В департаменте здравоохранения региона агентству пояснили, что проект шаговой доступности медучреждений для населения реализуется в Томской области с 2017 года. В прошлом году в регионе были построены и открыты 16 амбулаторно-поликлинических организаций.

"В городах строятся такие мини-поликлиники, которые позволяют населению своевременно получать медицинскую помощь и всегда иметь доступ к медицинским услугам рядом с домом. Это особенно актуально для новых районов, где в первую очередь и реализуется проект", — скал представитель областного департамента здравоохранения.

По его словам, так в начале июля в новом отдаленном микрорайоне Томска «Южные ворота» начала работу новая врачебная практика, помощь в которой смогут получать более 2 тыс. человек. До открытия врачебной практики жителям нового микрорайона приходилось обращаться за медицинской помощью в единственную в микрорайоне частную больницу, либо ездить за несколько километров. Покупку здания оплатил областной бюджет — 14 млн рублей, мебель и оборудование обошлись в 1,5 млн рублей.

"В дальнейшем региональные власти планируют реализовать проект в жилых районах, где новостроек нет, но при этом большая численность населения. Так что проект будет продолжен и в 2019 году", — сказал собеседник агентства не уточнив, сколько медучреждений будет открыто, сославшись на то, что в данный момент план еще находится в стадии формирования.