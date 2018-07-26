В прокуратуре считают, что Североуральску нужны альтернативные источники водоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 июля. / ТАСС /. Прокуратура Свердловской области рекомендовала властям Североуральска создать альтернативные источники водоснабжения после провала русла реки Калья, в результате чего местные жители на несколько дней остались без холодной воды в тридцатиградусную жару. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Для предотвращения подобных ситуаций необходимо создать альтернативные источники водоснабжения в Североуральске. (Сейчас) качество воды (в городе) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Режим «Повышенная готовность» снят", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 июля на реке Калья в 12 километрах от Североуральска образовался провал русла диаметром 10 метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подавалась в полном объеме, однако она была непригодна для питья из-за несоответствия санитарным нормам.

Министерству здравоохранения Свердловской области было предложено обеспечить вакцинацию жителей Североуральска против гепатита А и ротавирусной инфекции.