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В прокуратуре считают, что Североуральску нужны альтернативные источники водоснабжения
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В прокуратуре считают, что Североуральску нужны альтернативные источники водоснабжения 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области рекомендовала властям Североуральска создать альтернативные источники водоснабжения после провала русла реки Калья, в результате чего местные жители на несколько дней остались без холодной воды в тридцатиградусную жару. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Для предотвращения подобных ситуаций необходимо создать альтернативные источники водоснабжения в Североуральске. (Сейчас) качество воды (в городе) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Режим «Повышенная готовность» снят", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 16 июля на реке Калья в 12 километрах от Североуральска образовался провал русла диаметром 10 метров, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подавалась в полном объеме, однако она была непригодна для питья из-за несоответствия санитарным нормам.
Из-за нарушения снабжения населения города питьевой водой проверки организовали областная прокуратура и региональное следственное управление СК РФ.
Министерству здравоохранения Свердловской области было предложено обеспечить вакцинацию жителей Североуральска против гепатита А и ротавирусной инфекции.
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