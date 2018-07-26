Североуральску придется искать альтернативные источники водоснабжения

Прокуратура Свердловской области после ЧП в Североуральске указала региональным властям на необходимость создания альтернативных источников водоснабжения территорий, где забетонированы русла рек.

"Органы исполнительной власти области проинформированы о необходимости принятия дополнительных мер. Вопрос надлежащего обеспечения населения Североуральского городского округа питьевой водой оставлен на контроле прокуратуры области", — сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

В середине июля из-за провала русла реки Калья городской округ на 9 дней лишился питьевой воды. При этом в первые дни после ЧП ситуация с водоснабжением в Североуральске приближалась к критической: людям приходилось выстаивать огромные очереди, а бутыли с водой в магазинах моментально раскупались. При этом цена на воду в торговых точках резко подскочила.

Аварию удалось ликвидировать спустя четыре дня, а водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, местным жителям пришлось ждать еще пять дней.