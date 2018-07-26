Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. При составлении списка учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Первое место в списке, как и в 2017 г., занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин , за год он заработал $14,5 млн На втором месте оказался Сергей Шнуров с годовым доходом в $13,9 млн На третье место журналисты поместили Филиппа Киркорова с доходом в $8,9 млн Издание отмечает, что в рейтинг впервые вошла блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова . За год она заработала $3,9 млн При этом, как указывает издание, основную часть этой суммы составляют ее доходы от рекламы, в частности, платных постов в социальных сетях. На такую рекламу, по оценкам Forbes, приходится почти 90% от всего дохода Бузовой.

По оценкам журнала совокупный доход всех участников рейтинга звезд по сравнению с прошлым годом вырос на треть, до $211 млн с $155 млн