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Жителей девятиэтажки под Костромой эвакуировали из-за информации о террористе
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Жителей девятиэтажки под Костромой эвакуировали из-за информации о террористе 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Слухи о террористе подняли целый район в Волгореченске, узнал KOSTROMA.TODAY. ЧП на улице Ленинского Комсомола произошло 23 июля.
В этот день одна из жительниц девятиэтажки услышала жуткие крики в соседней квартире. Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранители срочно эвакуировали жильцов целого подъезда.
Как пишет газета «Век», на улице волгореченцы обсуждали слух о засевшем в доме террористе. На уши был поднят весь район.
По предварительной информации, кричала жительница этого дома. По слухам, ее брат, который жил с ней в одной квартире, угрожал взорвать гранату.
Когда полицейские зашли в квартиру, увидели у мужчины-дебошира целый арсенал оружия. По непроверенной информации, волгореченец переделывал газовое и пневматическое оружие в боевое.
Мужчину задержали и отвезли в отделение. В его проступках усматривается сразу несколько статей уголовного кодекса.
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