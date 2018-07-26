Жителей девятиэтажки под Костромой эвакуировали из-за информации о террористе

Слухи о террористе подняли целый район в Волгореченске , узнал KOSTROMA.TODAY. ЧП на улице Ленинского Комсомола произошло 23 июля.

В этот день одна из жительниц девятиэтажки услышала жуткие крики в соседней квартире. Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранители срочно эвакуировали жильцов целого подъезда.

Как пишет газета «Век», на улице волгореченцы обсуждали слух о засевшем в доме террористе. На уши был поднят весь район.

По предварительной информации, кричала жительница этого дома. По слухам, ее брат, который жил с ней в одной квартире, угрожал взорвать гранату.

Когда полицейские зашли в квартиру, увидели у мужчины-дебошира целый арсенал оружия. По непроверенной информации, волгореченец переделывал газовое и пневматическое оружие в боевое.

Мужчину задержали и отвезли в отделение. В его проступках усматривается сразу несколько статей уголовного кодекса.