Известный застройщик избавляется от земли в центре Владивостока

Как стало известно KONKURENT.RU , конкурсный управляющий ООО «Востокстройконструкция» выставил на торги право аренды на два земельных участка, ориентиром почтового адреса которых служит ул. Володарского, 25 во Владивостоке

Один участок площадью 995 кв. м под строительство жилого дома и дальнейшей его эксплуатации продается за 12,4 млн руб., цена другого (площадь 2,8 тыс. кв. м), предназначенного для благоустройства прилегающей территории — 34,9 млн руб.

Оба участка были выданы компании в 2004 г. до 2029 г. для постройки и благоустройства жилого комплекса. Когда-то здесь «Востокстройконструкция», еще тогда взбирающаяся на вершину олимпа в рамках группы Dalta (подконтрольной давним соратникам Сергея Дарькина Олегу Дроздову и Марине Ломакиной), планировала впечатать высотку в 28-этажей.

Проект вызвал бурную реакцию специалистов. На одном из Градостроительных советов прямо говорили, что объект перекроет своим массивом все панорамные виды пр-та Красоты. Плюс в границах охранных зон памятников архитектуры и истории (католического костела и Народного дома) жилой комплекс мог подавить своей доминантой культурное наследие и превратить его в игрушку.

Впрочем, то же самое толковали и про ЖК «Магнум», замороженный стилобат которого на Володарского, 1 долго мозолил многим глаза. Но когда Владимир Николаев встал у руля стройки, общественность как-то поутихла.

Как бы то ни было, жилой проект «Востокстройконструкции» пошел на полку. Еще и потому, что в это время Dalta активно осваивала средства саммита АТЭС-2012 и была сосредоточена на возведении ЖК «Два капитана» и ЖК «Два адмирала». За что и поплатилась. В первом случае были заведены уголовные дела против Олега Дроздова и Ко, использовавшие «мутные» схемы при рекультивации Горностаевской свалки. Во втором — Dalta не справилась с эффектом масштаба и быстро превратилась с несостоятельную коммерческую единицу.

Сейчас «Востокстройконструкции» вообще не до чего нет дела, тут бы расплатиться с кредиторами. Поэтому в продажу поступает все, что можно реализовать. Например, по сведениям KONKURENT.RU, конкурсный управляющий фирмы хочет продать за 650 тыс. руб. водопроводную линию и за 2,7 млн руб. нежилое здание рядом с ЖК «Два капитана». Также в оборот пускают (за 5 млн руб.) трансформаторную подстанцию ЖК «Два адмирала».