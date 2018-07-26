Известный застройщик избавляется от земли в центре Владивостока 

Как стало известно KONKURENT.RU, конкурсный управляющий ООО «Востокстройконструкция» выставил на торги право аренды на два земельных участка, ориентиром почтового адреса которых служит ул. Володарского, 25 во Владивостоке.
Один участок площадью 995 кв. м под строительство жилого дома и дальнейшей его эксплуатации продается за 12,4 млн руб., цена другого (площадь 2,8 тыс. кв. м), предназначенного для благоустройства прилегающей территории — 34,9 млн руб.
Оба участка были выданы компании в 2004 г. до 2029 г. для постройки и благоустройства жилого комплекса. Когда-то здесь «Востокстройконструкция», еще тогда взбирающаяся на вершину олимпа в рамках группы Dalta (подконтрольной давним соратникам Сергея Дарькина — Олегу Дроздову и Марине Ломакиной), планировала впечатать высотку в 28-этажей.
Проект вызвал бурную реакцию специалистов. На одном из Градостроительных советов прямо говорили, что объект перекроет своим массивом все панорамные виды пр-та Красоты. Плюс в границах охранных зон памятников архитектуры и истории (католического костела и Народного дома) жилой комплекс мог подавить своей доминантой культурное наследие и превратить его в игрушку.
Впрочем, то же самое толковали и про ЖК «Магнум», замороженный стилобат которого на Володарского, 1 долго мозолил многим глаза. Но когда Владимир Николаев встал у руля стройки, общественность как-то поутихла.
Как бы то ни было, жилой проект «Востокстройконструкции» пошел на полку. Еще и потому, что в это время Dalta активно осваивала средства саммита АТЭС-2012 и была сосредоточена на возведении ЖК «Два капитана» и ЖК «Два адмирала». За что и поплатилась. В первом случае были заведены уголовные дела против Олега Дроздова и Ко, использовавшие «мутные» схемы при рекультивации Горностаевской свалки. Во втором — Dalta не справилась с эффектом масштаба и быстро превратилась с несостоятельную коммерческую единицу.
Сейчас «Востокстройконструкции» вообще не до чего нет дела, тут бы расплатиться с кредиторами. Поэтому в продажу поступает все, что можно реализовать. Например, по сведениям KONKURENT.RU, конкурсный управляющий фирмы хочет продать за 650 тыс. руб. водопроводную линию и за 2,7 млн руб. нежилое здание рядом с ЖК «Два капитана». Также в оборот пускают (за 5 млн руб.) трансформаторную подстанцию ЖК «Два адмирала».