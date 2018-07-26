ЭК «Восток» запустит новую единую службу поддержки клиентов в Зауралье

Курган и Курганская область присоединяются к единой телефонной службе поддержки клиентов энергосбытового холдинга «Восток». Новый номер многоканальной линии 8-800-250-60-06 в Зауралье начнет работу 1 августа 2018 года, звонок бесплатный для всех абонентов региона.

Единая служба поддержки уже работает для клиентов ЭК «Восток» юга Тюменской области Сургута , Ноябрьска и населенных пунктов Оренбургского района.

Единая многоканальная линия содержит голосовое меню, в котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, а также выполнить ряд действий без участия операторов, например, передать показания приборов учета или узнать баланс лицевого счета. В автоматическом режиме телефонная служба доступна круглосуточно, а если вопрос требует участия операторов, то с ними можно связаться в будни с 8.00 до 19.00.

Для запуска новой линии в «Востоке» обновили программный комплекс и полностью пересмотрели процесс обработки обращений клиентов. Ответы на все вопросы, которые не требуют участия оператора, теперь можно прослушать в автоматическом режиме, благодаря чему сотрудники могут сконцентрироваться на обращениях, где требуется индивидуальный подход, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"Присоединение Кургана и Курганской области к единой службе поддержки клиентов позволит нам проводить еще более глубокий и тщательный анализ нашей работы и вносить изменения в тех направлениях, которые требуют усовершенствований или повышенного внимания. Единая служба поддержки клиентов — это объединенная база обращений из разных регионов обслуживания. Ее анализировать будет значительно легче, а значит, мы сможем быстрее выявлять проблемы и способы их решения, находить инструменты повышения качества обслуживания и пути развития клиентских сервисов", — говорит генеральный директор АО «ЭК „Восток“ Максим Ромашёв.

Передать показания приборов учета, не выходя из дома, по-прежнему можно с помощью другого удобного дистанционного сервиса — личный кабинет — на сайте Энергосбытовой компании „Восток“. Личный кабинет максимально экономит время клиентов, он одинаково доступен и горожанам, и жителям небольших населенных пунктов. Все, что необходимо для передачи показаний — это доступ в Интернет.