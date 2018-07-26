Ещё
ЭК «Восток» запустит новую единую службу поддержки клиентов в Зауралье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЭК «Восток» запустит новую единую службу поддержки клиентов в Зауралье 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Курган и Курганская область присоединяются к единой телефонной службе поддержки клиентов энергосбытового холдинга «Восток». Новый номер многоканальной линии 8-800-250-60-06 в Зауралье начнет работу 1 августа 2018 года, звонок бесплатный для всех абонентов региона.
Единая служба поддержки уже работает для клиентов ЭК «Восток» юга Тюменской области, Сургута, Ноябрьска и населенных пунктов Оренбургского района.
Единая многоканальная линия содержит голосовое меню, в котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, а также выполнить ряд действий без участия операторов, например, передать показания приборов учета или узнать баланс лицевого счета. В автоматическом режиме телефонная служба доступна круглосуточно, а если вопрос требует участия операторов, то с ними можно связаться в будни с 8.00 до 19.00.
Для запуска новой линии в «Востоке» обновили программный комплекс и полностью пересмотрели процесс обработки обращений клиентов. Ответы на все вопросы, которые не требуют участия оператора, теперь можно прослушать в автоматическом режиме, благодаря чему сотрудники могут сконцентрироваться на обращениях, где требуется индивидуальный подход, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
"Присоединение Кургана и Курганской области к единой службе поддержки клиентов позволит нам проводить еще более глубокий и тщательный анализ нашей работы и вносить изменения в тех направлениях, которые требуют усовершенствований или повышенного внимания. Единая служба поддержки клиентов — это объединенная база обращений из разных регионов обслуживания. Ее анализировать будет значительно легче, а значит, мы сможем быстрее выявлять проблемы и способы их решения, находить инструменты повышения качества обслуживания и пути развития клиентских сервисов", — говорит генеральный директор АО «ЭК „Восток“ Максим Ромашёв.
Передать показания приборов учета, не выходя из дома, по-прежнему можно с помощью другого удобного дистанционного сервиса — личный кабинет — на сайте Энергосбытовой компании „Восток“. Личный кабинет максимально экономит время клиентов, он одинаково доступен и горожанам, и жителям небольших населенных пунктов. Все, что необходимо для передачи показаний — это доступ в Интернет.
Уралинформбюро: последние новости
"Мужики с Уралвагонзавода" выступили против пенсионной реформы На Южном Урале задержан высокопоставленный чиновник Опубликовано видео крушения самолета в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип365
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Российских дачников ждет неприятный сюрприз84
Москва ответила США на крымскую провокацию407
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»49
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение