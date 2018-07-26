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Безработные в Красноярском крае смогут получить грант на своё дело
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Безработные в Красноярском крае смогут получить грант на своё дело 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Безработные Красноярского края будут получать гранты на развитие своего дела. Агентство труда и занятости населения Красноярского края объявило конкурс на бизнес-проекты.
Заявку можно подать до 14 августа. Деньги из краевого бюджета на организацию бизнеса получат 24 жителя края. Размер одного гранта составляет до 300 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе смогут только безработные, которые до этого не занимались предпринимательством. Бизнес-проекты подвергнут экспертизе для определения эффективности. Затем конкурсанты должны будут защитить их перед экспертной комиссией.
По условиям конкурса бизнес-проекты должны способствовать созданию рабочих мест на территории тех населённых пунктов, где они планируются к реализации.
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