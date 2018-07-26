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«С-400» на Камчатке поразили сложную воздушную цель: видео
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«С-400» на Камчатке поразили сложную воздушную цель: видео 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Радиолокационные станции сначала обнаружили ракету-мишень и взяли ее на сопровождение, после чего по цели одновременно произвели стрельбу с нескольких позиций.
ЗРК С-400 во время плановых учений на Камчатке успешно выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, во время маневров радиолокационные станции сначала обнаружили ракету-мишень и взяли ее на сопровождение, после чего по цели одновременно произвели стрельбу с нескольких позиций.
«По данным объективного контроля, мишень успешно поражена», — констатировали в Минобороны.
В ведомстве добавили, что во время учений были также задействованы истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.
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