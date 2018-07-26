Комплексы ПВО С-400 на Камчатке в ходе учения поразили сложную воздушную цель

Стрельба по цели велась одновременно с нескольких позиций. По данным объективного контроля, мишень успешно поражена.

В рамках планового учения расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400, дислоцированных на Камчатском полуострове, выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели.

Радиолокационные станции своевременно обнаружили ракету-мишень и взяли её на сопровождение. Стрельба по цели велась одновременно с нескольких позиций. По данным объективного контроля, мишень успешно поражена.