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Комплексы ПВО С-400 на Камчатке в ходе учения поразили сложную воздушную цель
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Оружию «Судного дня» нашли ответ

Комплексы ПВО С-400 на Камчатке в ходе учения поразили сложную воздушную цель 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Стрельба по цели велась одновременно с нескольких позиций. По данным объективного контроля, мишень успешно поражена.
В рамках планового учения расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400, дислоцированных на Камчатском полуострове, выполнили пуски зенитных ракет по сложной скоростной воздушной цели.
Радиолокационные станции своевременно обнаружили ракету-мишень и взяли её на сопровождение. Стрельба по цели велась одновременно с нескольких позиций. По данным объективного контроля, мишень успешно поражена.
При проведении учения были задействованы высотные истребители МиГ-31, вертолёты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты группировки Войск и сил на Северо-востоке России.
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