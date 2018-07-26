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Строить газовые сети станет проще
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Строить газовые сети станет проще 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России упростят процедуру строительства газовых сетей. Согласно соответствующему законопроекту, автором которого выступило Правительство России, россияне смогут не получать разрешение постройку и реконструкцию.
Законодательной инициативой предлагается исключить необходимость получения разрешения на строительство, реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления проектным рабочим давлением, в том числе до 0,6 Мпа.
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта упростит государственную регистрацию сетей газораспределения. То есть, их можно будет создавать без получения разрешения и в упрощённом порядке оформления земельных участков для их строительства.
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 26 июля.
Авторы подчёркивают, что законопроект является актуальным, так как снизит сроки осуществления мероприятий, а также их стоимость.
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