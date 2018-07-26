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Почему технопарки Среднего Урала не отвечают запросам бизнеса
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Почему технопарки Среднего Урала не отвечают запросам бизнеса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Но, несмотря на немалые материальные вложения, далеко не все площадки удовлетворяют базовым потребностям бизнеса. Лишь единицы могут похвастаться развитой транспортной инфраструктурой: до семи из десяти региональных индустриальных парков можно добраться только по автотрассам, еще два — «Богословский» и «ЕКАД-Южный» — примыкают к железной дороге, но не имеют дополнительной инфраструктуры, необходимой для погрузки и разгрузки вагонов. Хотя тот же «Богословский» ориентирован на производителей продукции для нефтегазовой отрасли, что само по себе предполагает транспортировку по железной дороге. И только резиденты «Химпарка Тагил» могут при необходимости ввозить сырье и вывозить готовую продукцию вагонами, протяженность железнодорожного подъездного пути здесь составляет 14,7 километра.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», где вскоре планируют открыть производства такие крупные резиденты, как «Боинг» и «СТОД» (производитель OSB-плит), примыкает только к двухполосной автодороге Нижний Тагил-Верхняя Салда. Объем перевозок «СТОД» равен примерно пяти фурам круглого леса в час. Кроме того, компания планирует создать более 600 рабочих мест, часть сотрудников, естественно, будет добираться на работу на машинах, что добавит напряженности на проезжей части.
— Если перевозить лес-кругляк только автотранспортом, возникнет коллапс, — высказала свою точку зрения в разговоре с корреспондентом «РГ» бывший сотрудник отдела по привлечению резидентов ОЭЗ Анна Хвагина.
И власти, и бизнес понимают, что железная дорога до «Титановой долины» нужна, но, похоже, сколь-нибудь жизнеспособного плана, как ее построить, нет. В пресс-службе ОЭЗ пояснили: «Проектирование железнодорожной инфраструктуры закончено, проект находится на этапе поиска источников финансирования. Его стоимость оценена в 1,6 миллиарда рублей. Возможно, часть расходов возьмет на себя Фонд развития моногородов, часть — РЖД и еще часть — бюджет Свердловской области. Доли пока обсуждаются». Иными словами, еще никто не готов взять на себя такие внушительные расходы.
Недавно Алексей Гребенкин, заместитель начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти, заявил, что компания может включить строительство подъездных путей к индустриальным паркам и другим промышленным объектам в свой долгосрочный инвестиционный план. Но произойдет это только в том случае, если владелец площадки гарантирует грузооборот.
— Если вы четко понимаете объемы грузовой базы, можете прийти к нам с предложением. 500 тысяч тонн в год — это стартовый объем, с которого мы начинаем рассматривать возможность реализации инвестпроекта по строительству инфраструктуры. Если наши инвестиции «отбиваются» в течение 10 лет, мы считаем это бизнес-проектом. Если больше, то это уже социальный проект и здесь требуется участие бюджета, — так ответил Гребенкин на вопрос представителя «Титановой долины» о перспективах появления железной дороги на территории ОЭЗ.
Из 13 объектов семь имеют лишь автомобильные подъезды, еще в двух нет инфраструктуры для разгрузки вагонов и только в одном можно ввозить и вывозить грузы по железной дороге
Договоренности по строительству инфраструктуры уже достигнуты с индустриальным парком «Богандинский» в Тюменской области, однако ничего конкретного о проекте ни Гребенкин, ни пресс-служба Свердловской железной дороги не сообщили. «На данном этапе озвучивать какие-то конкретные цифры и сроки пока рано», — заявили в компании.
— Расчетный объем перевозок парка «Богандинский» — около миллиона тонн в год, протяженность ветки — пять километров. Мы пришли к согласию по всем принципиальным моментам. Планируется реализовать проект в 2019 году, сейчас обговариваются технические детали, — прокомментировала ситуацию генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.
Судя по всему, бюджет Свердловской области пока не готов финансировать строительство транспортной инфраструктуры к индустриальным паркам. Во всяком случае, в Корпорации развития Среднего Урала, которая занимается привлечением резидентов, о таких планах не знают.
— В определенных случаях обеспечение железнодорожной логистикой требует существенных затрат в силу удаленности площадки от сортировочных станций. Тут требуются комплексные решения с индивидуальным подходом и учетом инвестиционных планов РЖД. Это может быть бюджетное софинансирование, если парк государственный, или привлечение соинвестиций крупного резидента, — рассказал «РГ» Сергей Ляпустин, заместитель генерального директора КРСУ.
Руководители действующих индустриальных парков гарантии на грузооборот в 500 тысяч тонн считают очень большим риском.
— Это весьма существенный объем, не каждое производство может таким похвастаться. Гарантия же от нескольких производителей, думаю, будет для РЖД малопривлекательным аргументом, — отметил Игорь Гердт, заместитель генерального директора управляющей компании «Химпарк Тагил».
прямая речь
Сергей Мазуркевич, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей:
— В последние годы отчетливо видна тенденция к локализации крупных производств в индустриальных парках и особых экономических зонах. Это легко объяснить: инвестор ищет площадку, которая предоставляет налоговые и таможенные льготы. Но железнодорожная инфраструктура таких парков серьезно отстает от темпов роста промышленности, о которых заявляет регион, и препятствует привлечению крупных инвесторов, заинтересованных в такой транспортировке продукции и сырья. Мы будем изучать грузооборот и способствовать тому, чтобы строительство путей к некоторым площадкам вошло в долгосрочный план развития РЖД.
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