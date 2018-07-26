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Мужчина случайно осушил канал в Англии
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Мужчина случайно осушил канал в Англии 

News.ru 1 час назад
В Англии местный житель, владелец яхты, после шлюзования по невнимательности осушил 200-летний судоходный канал, имеющий туристическое значение для региона. К результате ошибки участок «Кеннет — Эйвон» на несколько часов остался без воды из-за некрытого затвора шлюза.
Управление каналом уже удостоверилось в том, что действия гражданина не носили злонамеренный характер, а были следсвием рассеянности.
«Кеннет — Эйвон» 140-километровый судоходный канал в Южной Англии, используется с 1810 года, на нём ходят их системы рек Эйвон в Кеннет — притока Темзы.
Канал «является центром речного туризма: здесь можно найти множество каноэ-клубов, существуют многочисленные коммерческие прогулки на лодках, распространено рыболовство и активный отдых на берегах.
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