Мужчина случайно осушил канал в Англии

Англии местный житель, владелец яхты, после шлюзования по невнимательности осушил 200-летний судоходный канал, имеющий туристическое значение для региона. К результате ошибки участок «Кеннет — Эйвон» на несколько часов остался без воды из-за некрытого затвора шлюза.

Управление каналом уже удостоверилось в том, что действия гражданина не носили злонамеренный характер, а были следсвием рассеянности.

«Кеннет — Эйвон» 140-километровый судоходный канал в Южной Англии, используется с 1810 года, на нём ходят их системы рек Эйвон в Кеннет — притока Темзы.

Канал «является центром речного туризма: здесь можно найти множество каноэ-клубов, существуют многочисленные коммерческие прогулки на лодках, распространено рыболовство и активный отдых на берегах.