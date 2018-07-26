В Забайкале госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров

Девять шахтеров «Дарасунского рудника», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что осмотр шахтеров проводится раз в день.