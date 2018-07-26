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В Забайкале госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров
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В Забайкале госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров 

Газета.Ru 1 час назад
Девять шахтеров «Дарасунского рудника», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", — сказал представитель ведомства.
Отмечается, что осмотр шахтеров проводится раз в день.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье более 30 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Отмечалось, что 92 работника шахты приостановили работу на руднике, а еще 33 отказались от еды. В региональной прокуратуре добавили, что ведомство внесло представление о задолженности руководству компании ООО «Дарасунский рудник».
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