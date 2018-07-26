Дерево примирения. Как зеленые насаждения влияют на самочувствие горожан

Ученые из Филадельфии выяснили: деревья, кустарники и цветочные клумбы благотворно влияют на психическое состояние жителей мегаполиса. Чем больше зелени, тем меньше депрессий, лучше настроение и самочувствие горожан.

Америку, конечно, они не открыли. О комфорте и здоровье своих жителей заботится каждый уважающий себя город. На улицах Москвы , например, каждый год появляются сотни тысяч новых деревьев и кустарников.

— Только по программе «Миллион деревьев» за последние пять лет мы уже высадили около 100 тысяч деревьев и более двух миллионов кустарников, — поделился цифрами глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

— Человек визуально воспринимает окружающую среду, — продолжает Максим Софьин. — При виде зеленой листвы через клетчатку глаза в мозг поступает информация о том, что можно расслабиться, сердцебиение становится ровным и спокойным, улучшается общее физическое состояние человека.

Если изо дня в день любоваться лесопарковыми пейзажами, заверяет психолог, можно избавиться от многих психосоматических заболеваний.