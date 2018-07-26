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Дерево примирения. Как зеленые насаждения влияют на самочувствие горожан
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Дерево примирения. Как зеленые насаждения влияют на самочувствие горожан 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Филадельфии выяснили: деревья, кустарники и цветочные клумбы благотворно влияют на психическое состояние жителей мегаполиса. Чем больше зелени, тем меньше депрессий, лучше настроение и самочувствие горожан.
Америку, конечно, они не открыли. О комфорте и здоровье своих жителей заботится каждый уважающий себя город. На улицах Москвы, например, каждый год появляются сотни тысяч новых деревьев и кустарников.
— Только по программе «Миллион деревьев» за последние пять лет мы уже высадили около 100 тысяч деревьев и более двух миллионов кустарников, — поделился цифрами глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
— Человек визуально воспринимает окружающую среду, — продолжает Максим Софьин. — При виде зеленой листвы через клетчатку глаза в мозг поступает информация о том, что можно расслабиться, сердцебиение становится ровным и спокойным, улучшается общее физическое состояние человека.
Если изо дня в день любоваться лесопарковыми пейзажами, заверяет психолог, можно избавиться от многих психосоматических заболеваний.
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