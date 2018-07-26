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Пермские спасатели обзавелись квадроциклами
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Пермские спасатели обзавелись квадроциклами 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Парк спецтехники Пермской городской службы спасения, в числе которого надувные лодки с моторами, снегоболотоход, снегоход, пополнился тремя квадроциклами.
Как сообщили в городской службе спасения, эти внедорожные транспортные средства необходимы для оперативности работы спасателей. Они будут использоваться во время поиска заблудившихся туристов, грибников, охотников в горно-таежной местности весной, летом и осенью. Количество квадроциклов обусловлено тем, что на суточное дежурство одномоментно на три городские подстанции заступает три группы быстрого реагирования, по одну на каждую. Теперь каждая из них будет оснащена еще и таким спецтранспортом.
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