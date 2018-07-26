Какое стратегическое положение было у дома Павлова в Сталинграде

Дом Павлова стал одним из исторических объектов Сталинградской битвы, который до сих пор вызывает споры современных историков.

Во время ожесточенных боев дом выстоял немалое количество контратак со стороны немцев. 58 дней группа советских бойцов храбро держала оборону, уничтожив за этот период более тысячи вражеских солдат. В послевоенные годы историки тщательно пытались восстановить все подробности, и к первым разногласиям привел состав командиров, которые проводили операцию.

Кто держал оборону

Согласно официальной версии руководил операцией Я. Ф. Павлов, в принципе, с этим фактом связывают и название дома, которое он получил впоследствии. Но есть и другая версия, согласно которой Павлов руководил непосредственно штурмом, а за оборону тогда отвечал И. Ф. Афанасьев. И этот факт подтверждают военные сводки, которые стали источником для восстановления всех событий того периода. Как утверждают его солдаты, Иван Афанасьевич был достаточно скромным человеком, возможно, это немного отодвинуло его на задний план. После войны Павлову присвоили звание Героя Советского Союза. В отличие от него Афанасьев не был удостоен такой награды.

Стратегическое значение дома

Интересным фактом для историков стало то, что этот дом немцы на карте обозначили как крепость. И действительно стратегическое значение дома было очень важным — отсюда открывался широкий обзор территории, откуда немцы могли прорваться к Волге. Несмотря на ежедневные атаки со стороны противника, наши бойцы отстаивали свои позиции, надежно закрывая подступы от врагов. Немцы, которые принимали участие в штурме, не могли понять, каким образом люди, находящиеся в доме Павлова, выдерживают их атаки без продовольствия и подкрепления боеприпасами. Впоследствии оказалось, что весь провиант и оружие доставлялись через специальную траншею, прорытую под землей.

Толик Курышов — вымышленный персонаж или герой?

Также малоизвестным фактом, который открылся в ходе исследований, стал героизм 11-летнего мальчика, воевавшего вместе с павловцами. Толик Курышов всячески помогал солдатам, которые, в свою очередь, старались его оградить от опасности. Несмотря на запрет командира, Толику все-таки удалось совершить настоящий подвиг. Проникнув в один из соседних домов, он смог достать важные для армии документы — план захвата. После войны Курышов никак не афишировал свой подвиг. Об этом событии узнали из уцелевших документов. После ряда проведенных расследований Анатолий Курышов был награжден орденом Красной звезды.

Где находились мирные жители

Была эвакуация или нет — этот вопрос также вызвал немало споров. Согласно одной из версий в подвале павловского дома все 58 дней находились мирные жители. Хотя есть тория, что люди были эвакуированы по выкопанным траншеям. Все же современные историки придерживаются официальной версии. Многие документы свидетельствуют о том, что люди действительно все это время находились в подвале. Благодаря героизму наших солдат за эти 58 дней из мирных жителей никто не пострадал.

Сегодня дом Павлова полностью реставрирован и увековечен мемориальной стеной. На основе событий, связанных с героической обороной легендарного дома, написаны книги и даже снят фильм, удостоенный многих мировых премий.