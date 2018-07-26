Ковры из трав научились плести новосибирцы

Ромашка, душистый горошек, полынь и лабазник послужили сырьем для изготовления ковра ручной работы жительницы Венгеровского района Ларисы Верниковской. Этот ковер она сплела, находясь, по ее словам, на «пленэре», который продолжался полтора-два часа. Станок для плетения изготовил ее муж Александр, который сделал его в виде мольберта, на который натягиваются нити. Травы Лариса продевала под них с помощью деревянной линейки, а концы завязывала на узелок.

Орнамент для своего ковра Лариса выбрала традиционный — шахматный порядок. В изделии сочетаются все травы: на ярком зеленом фоне видны белые соцветия лабазника. А в другой ряд вплетены шапочки тысячелистника. Сверху — веточка земляники.

«Коврик я плела из всего, на что упадет глаз, — рассказала VN.ru мастерица. — Сейчас я его поместила на веранде. А зимой занесу его в квартиру, и он будет не только напоминать о лете, но и таким образом сохранит для нас лекарственные травы».

По профессии Лариса — дизайнер-модельер. Родом она из Вятки и, по ее признанию, плохо знает местные травы. Но это незаметно. О ткачестве Лариса мечтает давно, и самая ее заветная мечта — приобрести ткацкий станок, чтобы создавать на нем ковры.

Между тем, специалисты советуют быть особенно осторожными при сборе лекарственных трав. Есть несколько правил, которые должен запомнить собиратель-любитель. Нельзя срывать листья, пораженные болезнями, и те из них, которые растут у дорог. Сушить на солнышке и собирать травы в сырую дождливую погоду и в жару тоже не рекомендуется. Самое благоприятное время для «охоты»: утром с 10.00 до 11.00 часов, а днем — с 16.00 до 17.00. Собранное сырье лучше не измельчать в порошок, иначе заметно сократится срок годности. Если все сделать правильно, то трава хранится один год, корневища, луковицы и клубни — от пяти до десяти лет при условии, если предварительно не разрезать на очень мелкие кусочки.