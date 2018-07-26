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Росаккредитация подтвердила компетентность Центральной заводской лаборатории Ачинского нефтеперерабатывающего завода
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Росаккредитация подтвердила компетентность Центральной заводской лаборатории Ачинского нефтеперерабатывающего завода 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила компетентность и соответствие критериям аккредитации Центральной заводской лаборатории Ачинского НПЗ.
Проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», который предписывает периодически проходить процедуру подтверждения компетентности (последняя аккредитация ЦЗЛ АО «АНПЗ ВНК» состоялась в 2015 году. Впервые аттестат аккредитации лаборатория АНПЗ получила в 1998 году).
Независимые эксперты провели оценку квалификации работников, уровень оснащенности лаборатории, а также проверили соблюдение требований системы менеджмента качества.
Положительное заключение Росаккредитации по итогам процедуры подтверждения компетентности гарантирует получение в лаборатории правильных, надежных, достоверных результатов испытаний (измерений) сырья и производимой продукции, а также позволяет и дальше осуществлять контроль состояния экологических объектов АО «АНПЗ ВНК».
«Лаборатории на нефтеперерабатывающих предприятиях совместно с технологическими установками решают важные задачи, общая цель которых — выпуск качественных нефтепродуктов в нужных объемах с оптимальными затратами на производство, — отмечает начальник Центральной заводской лаборатории Ачинского НПЗ Василя Синюта. — Функции, выполняемые нашим подразделением, разнообразны. Это контроль качества сырья, компонентов нефтепродуктов и готовой продукции, проведение экологического мониторинга, научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества продукции, усовершенствование технологических процессов. На сегодняшний день в область аккредитации Центральной заводской лаборатории входит 217 методов испытаний».
В ЦЗЛ Ачинского НПЗ трудится более ста человек. Центральная заводская лаборатория состоит из четырех структурных подразделений: товарно-контрольной, газоаналитической, исследовательской и лаборатории охраны природы.
Тот факт, что продукция Ачинского НПЗ отличается высоким качеством, подтверждают и рядовые потребители, и эксперты. Ежегодно завод не только становится финалистом, но и победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров года», а также программы «Российское качество». Ориентируясь на удовлетворение растущего спроса потребителей, предприятие ежегодно подтверждает сертификацию интегрированной системы менеджмента по международным стандартам ISO 9001:2015, 1400:2015, OH SAS 18000-2008. Кроме того, за 201? — 2017 годы в адрес предприятия не поступило ни одной рекламации от потребителей.
Стабильная работа «на высоте» обеспечивается, трудом многочисленного коллектива Ачинского НПЗ. Более 2 тысяч человек ежедневно, каждый на своем месте, качественно выполняют свои задачи. Один из самых ответственных участков предприятия — Центральная заводская лаборатория. В ней «начинается» процесс переработки, и в ней «заканчивается». Ведь именно здесь проводится анализ поступающей нефти и, после завершения технологического процесса, выдается паспорт качества на каждую партию выпускаемой продукции.
ЦЗЛ— самый женский коллектив на заводе. И традиционно женские качества, как ответственность, кропотливость, внимательность и скрупулезность востребованы как нигде. В очередной раз это подтвердило Федеральное агентство аккредитации. В июле в лаборатории прошла очередная проверка, по результатам которой была подтверждена техническая компетентность лаборатории в национальной системе аккредитации.
Это означает, что выполняемые ею измерения и испытания являются гарантией соблюдения всех установленных норм, требований и правил, сформулированных в государственных стандартах.
По итогам оценки ЦЗЛ Ачинского НПЗ получила заключение, свидетельствующее о технической компетентности лаборатории при выполнении испытаний и измерений.
Фото: АО «АНПЗ ВНК» По материалам АО «АНПЗ ВНК»
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