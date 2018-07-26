Ещё
Уральский проект «Единая промышленная карта» охватил 23 региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский проект «Единая промышленная карта» охватил 23 региона 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экзаменующимся предлагают поучаствовать в виртуальных гонках: за каждый правильный ответ скорость увеличивается, за ошибки — наоборот. Мне предложили выбрать персонажа, от имени которого я буду «гонять» по трассе. Тыкаю пальцем в носорога, мой соперник — серый волк, но вопросы нам задают отнюдь не мультяшные. Например, за что нижнетагильский завод внесен к Книгу рекордов Гиннесса? Долго раздумывать нельзя: время заезда неумолимо истекает. Не зная точного ответа, интуитивно выбираю пункт «Как самый большой завод в мире» — верно! Дальше еще проще, попались вопросы из профессиональной сферы: какого цвета губной помадой гримировали первых ведущих на черно-белом ТВ и в каком году было создано первое информагентство Советского Союза?
— Это вариант, адаптированный для начальной школы и детсада, но шаблонных заданий очень много и для средней, старшей образовательных ступеней. Педагогу остается просто заполнить их конкретными данными: графическими материалами, мультимедиа, — поясняет директор учебного центра Игорь Мальцев.
Ограничение количества игроков зависит от оборудования: некоторые интерактивные доски понимают одновременно два касания, некоторые — четыре. Кроме того, задания транслируются на планшеты и смартфоны, то есть класс не просто «болеет» за кого-то, а параллельно проходит тот же самый тест. У педагога высвечивается статистка по каждому ребенку, данные можно загрузить в таблицу, обработать, построить гистограммы. Это доступно в рамках не только одного класса, но и целой параллели, нескольких школ и даже нескольких регионов, так как в основе лежат облачные технологии.
Вышли за границы
Smart-технологии для ЕПК — не столько мода, сколько необходимость: проект охватил уже 23 региона России и вышел на международный уровень: в Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Общее количество пользователей на федеральном портале достигло 260 тысяч: примерно по 10 тысяч в каждом субъекте РФ, в регионах Большого Урала — по 30 тысяч.
И это вполне закономерно: ЕПК зародилась именно в Свердловской области в 2015-м как общественная инициатива в поддержку программе «Уральская инженерная школа». Сначала это были просто экскурсии, в 2017-м появился интерактивный образовательный курс, который позволяет во внеурочное время изучать отрасли экономики и современные профессии на примере конкретных предприятий. С декабря 2016 года ЕПК поддерживают Минобр РФ и Минпромторг РФ, проект аккредитован на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. Более того, в марте 2018-го его сделали частью программы «Большие вызовы. Стратегия научно-технического развития России».
Как рассказала координатор ЕПК Вероника Пиджакова, обязательный курс состоит из 40 часов: 30 онлайн-уроков и три реальных выезда в год на производство. Каждой школе, даже сельской, при вступлении в проект выдается 30 планшетов. Уроки строятся по схожей схеме: сначала дается краткая справка о предприятии, чем оно значимо для экономики, затем 20 минут видео, работа с текстом, в группах или индивидуально, проверочный тест. Задача справки — не перегрузить, а сообщить что-то познавательное, плюс 25 удивительных фактов, связанных с предприятием или отраслью. Мало кто знает, к примеру, что ежедневно жители Екатеринбурга выпивают миллион литров молока — такое количество вручную не надоить. У всех детей имеются «Личные кабинеты» (ЛК), которые привязаны к ЛК учителя, то есть он легко может в системе распознать своих учеников, увидеть, сколько минут те потратили на знакомство с материалом и какие результаты показали в итоге.
"Съели" рынок промтуризма
— Нам часто говорят: достаточно познакомить ребят с нашей деятельностью в 9 классе, когда они выбирают, куда поступать. На самом деле современные школьники к этому моменту, как правило, уже определились, чем хотят заниматься, надо начинать профориентацию гораздо раньше. Тех же видеороликов должно быть три: для начальной, средней и старшей школы, — раскрывает нюансы работы Вероника Пиджакова. — Если в региональном блоке достаточно рассказать о значении предприятия для Свердловской области, то на федеральном — уже для всей России, чтобы ребенок из Приморья или Крыма понимал, для чего он это изучает.
Учебный курс состоит из 40 часов: 30 онлайн-уроков и три выезда в год на производство. Каждой школе выдается для работы 30 планшетов
Как признаются авторы проекта, за три года они буквально «съели» рынок детского промышленного туризма в регионах, хотя изначально такой задачи не было. Проведено уже 300 тысяч экскурсий, которые ранжируются по возрасту: 1-4 классы возят туда, где производят понятный детям продукт — на фабрики игрушек, комбинаты мороженого, в кондитерские, 5-8 классы — на транспортные предприятия, фермы, в швейные мастерские. Старших знакомят поближе с энергетикой, машиностроением, ОПК, металлургией.
Чтобы вступить в проект, предприятие заключает договор и платит взносы, но суммы вполне посильные даже для микробизнеса, уверил нас Александр Масютин, руководитель фирмы, где производят напитки на основе иван-чая.
— Мне кажется, современные школьники меньше всего мечтают о работе в агропроме…
— Это не так. Современное сельское хозяйство очень технологично, а земля рада, когда к ней приходят с добрыми руками. За три года у нас в цехах побывало около 50 экскурсий. Дети удивлялись, как сорняк, который растет на улице, превращается в благородный напиток — это же особое умение. Энтузиазма Веронике Пиджаковой не занимать, конечно, это благая помощь всем детям, которые задумываются, где им себя реализовать во взрослой жизни.
Электрохимкомбинат вступил в проект в 2018 году. По словам и.о. заместителя гендиректора по управлению персоналом Андрея Попова, во многом для того, чтобы подрастающее поколение узнало об особенностях производства обогащенного урана. А также для преодоления родительских страхов по отношению к атомной отрасли.
— Старшеклассники Новоуральска и студенты в рамках определенных программ уже имеют возможность ознакомиться с комбинатом поближе, в том числе с музеем и незакрытыми производствами, благодаря ЕПК информация станет доступной школьникам всей Свердловской области. Мы заинтересованы в будущих кадрах, — подчеркнул он.
Уроки на заводе
По мнению министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, промышленный туризм, интегрированный в образовательный процесс, позволяет одновременно продвигать промышленный потенциал территории и воспитывать будущего «человека труда». Вместе с тем остаются проблемы, которые мешают более эффективной реализации ЕПК. Далеко не все предприятия готовы включаться в проект, поначалу приходилось чуть ли не лично директорам объяснять, в чем может быть их интерес. Также существует проблема с донесением информации до школ — одних объявлений в Интернете и внеурочной деятельности недостаточно, надо вводить отдельные уроки по ЕПК. Это выведет взаимодействие системы образования и промышленников на качественно иной уровень, уверена министр.
Позвольте, скажет читатель, а при чем тут вопросы про журналистику в тесте, если проект посвящен реальному сектору?
— В рамках ЕПК рассказывают не только о промышленности или сельском хозяйстве, наша задача — показать всю систему жизнеобеспечения в целом, в том числе сектор СМИ. На канал ОТВ, к примеру, у нас очередь из детей, экскурсии проходят 1-2 раза в день, не очень многие предприятия могут себе позволить такую нагрузку, — отвечает Вероника Пиджакова.
Российская Газета: последние новости
МЭР: Большую часть перехода с материка на Сахалин оплатит "РЖД" Уральский косметический бизнес попросил отечественное сырье Петр Климук примет участие в международном космическом конгрессе-2018 в Минске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип365
Оружию «Судного дня» нашли ответ80
Москва ответила США на крымскую провокацию405
Российских дачников ждет неприятный сюрприз84
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»48
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение