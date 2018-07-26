Уральский проект «Единая промышленная карта» охватил 23 региона

Экзаменующимся предлагают поучаствовать в виртуальных гонках: за каждый правильный ответ скорость увеличивается, за ошибки — наоборот. Мне предложили выбрать персонажа, от имени которого я буду «гонять» по трассе. Тыкаю пальцем в носорога, мой соперник — серый волк, но вопросы нам задают отнюдь не мультяшные. Например, за что нижнетагильский завод внесен к Книгу рекордов Гиннесса? Долго раздумывать нельзя: время заезда неумолимо истекает. Не зная точного ответа, интуитивно выбираю пункт «Как самый большой завод в мире» — верно! Дальше еще проще, попались вопросы из профессиональной сферы: какого цвета губной помадой гримировали первых ведущих на черно-белом ТВ и в каком году было создано первое информагентство Советского Союза?

— Это вариант, адаптированный для начальной школы и детсада, но шаблонных заданий очень много и для средней, старшей образовательных ступеней. Педагогу остается просто заполнить их конкретными данными: графическими материалами, мультимедиа, — поясняет директор учебного центра Игорь Мальцев

Ограничение количества игроков зависит от оборудования: некоторые интерактивные доски понимают одновременно два касания, некоторые — четыре. Кроме того, задания транслируются на планшеты и смартфоны, то есть класс не просто «болеет» за кого-то, а параллельно проходит тот же самый тест. У педагога высвечивается статистка по каждому ребенку, данные можно загрузить в таблицу, обработать, построить гистограммы. Это доступно в рамках не только одного класса, но и целой параллели, нескольких школ и даже нескольких регионов, так как в основе лежат облачные технологии.

Вышли за границы

Беларусь и Smart-технологии для ЕПК — не столько мода, сколько необходимость: проект охватил уже 23 региона России и вышел на международный уровень: в Казахстан Узбекистан . Общее количество пользователей на федеральном портале достигло 260 тысяч: примерно по 10 тысяч в каждом субъекте РФ, в регионах Большого Урала — по 30 тысяч.

И это вполне закономерно: ЕПК зародилась именно в Свердловской области в 2015-м как общественная инициатива в поддержку программе «Уральская инженерная школа». Сначала это были просто экскурсии, в 2017-м появился интерактивный образовательный курс, который позволяет во внеурочное время изучать отрасли экономики и современные профессии на примере конкретных предприятий. С декабря 2016 года ЕПК поддерживают Минобр РФ и Минпромторг РФ , проект аккредитован на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. Более того, в марте 2018-го его сделали частью программы «Большие вызовы. Стратегия научно-технического развития России».

Как рассказала координатор ЕПК Вероника Пиджакова, обязательный курс состоит из 40 часов: 30 онлайн-уроков и три реальных выезда в год на производство. Каждой школе, даже сельской, при вступлении в проект выдается 30 планшетов. Уроки строятся по схожей схеме: сначала дается краткая справка о предприятии, чем оно значимо для экономики, затем 20 минут видео, работа с текстом, в группах или индивидуально, проверочный тест. Задача справки — не перегрузить, а сообщить что-то познавательное, плюс 25 удивительных фактов, связанных с предприятием или отраслью. Мало кто знает, к примеру, что ежедневно жители Екатеринбурга выпивают миллион литров молока — такое количество вручную не надоить. У всех детей имеются «Личные кабинеты» (ЛК), которые привязаны к ЛК учителя, то есть он легко может в системе распознать своих учеников, увидеть, сколько минут те потратили на знакомство с материалом и какие результаты показали в итоге.

"Съели" рынок промтуризма

— Нам часто говорят: достаточно познакомить ребят с нашей деятельностью в 9 классе, когда они выбирают, куда поступать. На самом деле современные школьники к этому моменту, как правило, уже определились, чем хотят заниматься, надо начинать профориентацию гораздо раньше. Тех же видеороликов должно быть три: для начальной, средней и старшей школы, — раскрывает нюансы работы Вероника Пиджакова. — Если в региональном блоке достаточно рассказать о значении предприятия для Свердловской области, то на федеральном — уже для всей России, чтобы ребенок из Приморья или Крыма понимал, для чего он это изучает.

Учебный курс состоит из 40 часов: 30 онлайн-уроков и три выезда в год на производство. Каждой школе выдается для работы 30 планшетов

Как признаются авторы проекта, за три года они буквально «съели» рынок детского промышленного туризма в регионах, хотя изначально такой задачи не было. Проведено уже 300 тысяч экскурсий, которые ранжируются по возрасту: 1-4 классы возят туда, где производят понятный детям продукт — на фабрики игрушек, комбинаты мороженого, в кондитерские, 5-8 классы — на транспортные предприятия, фермы, в швейные мастерские. Старших знакомят поближе с энергетикой, машиностроением, ОПК, металлургией.

Чтобы вступить в проект, предприятие заключает договор и платит взносы, но суммы вполне посильные даже для микробизнеса, уверил нас Александр Масютин, руководитель фирмы, где производят напитки на основе иван-чая.

— Мне кажется, современные школьники меньше всего мечтают о работе в агропроме…

— Это не так. Современное сельское хозяйство очень технологично, а земля рада, когда к ней приходят с добрыми руками. За три года у нас в цехах побывало около 50 экскурсий. Дети удивлялись, как сорняк, который растет на улице, превращается в благородный напиток — это же особое умение. Энтузиазма Веронике Пиджаковой не занимать, конечно, это благая помощь всем детям, которые задумываются, где им себя реализовать во взрослой жизни.

Электрохимкомбинат вступил в проект в 2018 году. По словам и.о. заместителя гендиректора по управлению персоналом Андрея Попова, во многом для того, чтобы подрастающее поколение узнало об особенностях производства обогащенного урана. А также для преодоления родительских страхов по отношению к атомной отрасли.

— Старшеклассники Новоуральска и студенты в рамках определенных программ уже имеют возможность ознакомиться с комбинатом поближе, в том числе с музеем и незакрытыми производствами, благодаря ЕПК информация станет доступной школьникам всей Свердловской области. Мы заинтересованы в будущих кадрах, — подчеркнул он.

Уроки на заводе

По мнению министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, промышленный туризм, интегрированный в образовательный процесс, позволяет одновременно продвигать промышленный потенциал территории и воспитывать будущего «человека труда». Вместе с тем остаются проблемы, которые мешают более эффективной реализации ЕПК. Далеко не все предприятия готовы включаться в проект, поначалу приходилось чуть ли не лично директорам объяснять, в чем может быть их интерес. Также существует проблема с донесением информации до школ — одних объявлений в Интернете и внеурочной деятельности недостаточно, надо вводить отдельные уроки по ЕПК. Это выведет взаимодействие системы образования и промышленников на качественно иной уровень, уверена министр.

Позвольте, скажет читатель, а при чем тут вопросы про журналистику в тесте, если проект посвящен реальному сектору?

— В рамках ЕПК рассказывают не только о промышленности или сельском хозяйстве, наша задача — показать всю систему жизнеобеспечения в целом, в том числе сектор СМИ. На канал ОТВ, к примеру, у нас очередь из детей, экскурсии проходят 1-2 раза в день, не очень многие предприятия могут себе позволить такую нагрузку, — отвечает Вероника Пиджакова.