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В Кемерове построят крематорий
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В Кемерове построят крематорий 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Кемерова уже не первый год просят построить крематорий. Как сообщил мэр столицы Кузбасса Илья Середюк это произойдет уже в ближайшие два года. «Газета Кемерова» отмечает, что место для данного объекта уже выбрано и планы по строительству этого объекта обозначены в «Стратегии развития Кузбасса до 2035 года». Известно, что расположено оно будет в микрорайоне Южный неподалеку от места традиционных захоронений.
Услуга кремации достаточно востребована в Кемерове, однако пока сотрудникам ритуальных агентств приходится пользоваться спецучреждениями в Новокузнецке, где пока действует единственный крематорий.
Фото: torange.biz.
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