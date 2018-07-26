В Кемерове построят крематорий 

Жители Кемерова уже не первый год просят построить крематорий. Как сообщил мэр столицы Кузбасса Илья Середюк это произойдет уже в ближайшие два года. «Газета Кемерова» отмечает, что место для данного объекта уже выбрано и планы по строительству этого объекта обозначены в «Стратегии развития Кузбасса до 2035 года». Известно, что расположено оно будет в микрорайоне Южный неподалеку от места традиционных захоронений.
Услуга кремации достаточно востребована в Кемерове, однако пока сотрудникам ритуальных агентств приходится пользоваться спецучреждениями в Новокузнецке, где пока действует единственный крематорий.
Фото: torange.biz.