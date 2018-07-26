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Цикл занятий по йоге пройдет для женщин-заключенных СИЗО на юго-востоке столицы
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Цикл занятий по йоге пройдет для женщин-заключенных СИЗО на юго-востоке столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уроки будут направлены на то, чтобы укрепить здоровье и моральный дух заключенных.
Занятия по йоге пройдут для женщин-заключенных столичного следственного изолятора (СИЗО) №6. Уроки проведет известный инструктор Алексей Меркулов.
Цикл уроков начнется утром в четверг, 26 июля. Его участниками станут женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию.
— Групповые занятия проведут известный тренер по йоге Алексей Меркулов и заместитель председателя столичной общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, — сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
Занятия планируется проводить по методике, изложенной в специальном пособии «Йога для заключенных». По словам Евы Меркачевой, «места изоляции идельно подходят для проведения йоги», отмечает Интерфакс.
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