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Самое длинное за 21 век лунное затмение смогут увидеть жители Ижевска
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Самое длинное за 21 век лунное затмение смогут увидеть жители Ижевска 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В ночь с 27 на 28 июля ижевское небо озарит «кровавая луна». По сообщению «Ижевского астрономического общества», жители смогут увидеть достаточно редкое событие — полное лунное затмение. Земная тень окрасит спутник в кроваво-красный цвет.
Космическое действо начнется в 22:24 по местному времени и продлится около четырех часов.
Астрономы назвали сегодняшнюю ночь «небесным праздником»: кроме прочего ожидается великое противостояние Марса. Планета приблизится к Земле на минимальное расстояние и будет сиять оранжевой точкой рядом с «кровавой луной».
В Удмуртии редкое космическое явление будет видно из любой точки, но участники «ИжАстро» приглашают желающих выехать за поселок Болгуры, чтобы наблюдать ночное небо подальше от городских огней.
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