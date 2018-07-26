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Авиационные бригады ЦЭМП в столице перешли на постоянный круглосуточный режим работы
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Авиационные бригады ЦЭМП в столице перешли на постоянный круглосуточный режим работы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) в столице перешли на постоянный круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Авиамедицинские бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы переходят на постоянный круглосуточный режим работы. Такое решение было принято по итогам тестового периода, который продлился с 1 июня по 15 июля. Среднее время транспортировки пострадавших с места происшествия из ТиНАО до стационара составляет 12 минут, а из остальных районов Москвы — семь минут», — говорится в сообщении.
По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили более 120 вылетов, каждый из которых помог спасти жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации.
Он также добавил, что с начала года санитарная авиация эвакуировала порядка 450 пациентов. Ранее вылеты медицинских вертолетов были ограничены длительностью светового дня. В ночное время к местам аварий и чрезвычайных происшествий прежде выезжали только автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее.
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