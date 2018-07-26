Обзор прессы: Фонд защиты прав дольщиков вырастет в пять раз

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 26 июля. На Марсе нашли подземное озеро. Обнаружил его радар MARSIS, запущенный с Земли 15 лет назад. Озеро находится на глубине нескольких километров под толщею льда. А размеры его огромные — достигает почти 20 километров в диаметре. По словам русских ученых это говорит о многом в том числе, что на Красной планете есть условия для жизни, сообщают «Ведомости» Фонд защиты прав дольщиков вырастет. Минстрой предлагает увеличить обязательные взносы застройщиков, пишет «Коммерсантъ». Уже со следующего года сумма, которую перечисляют строительные компании в фонд, может вырасти в пять раз. Сейчас девелоперы перечисляют по 1% от каждого договора долевого участия. В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна, сообщает «Беларусь Сегодня». И это только начало. Пока в республике убран урожай только с 17% полей. По подсчетам аграриев, в этом году будет собрано порядка 9 миллионов тонн зерна. И за последние 10 лет это лето может стать для белорусов самым результативным. Первое сентября не за горами. «Мой район» дает советы, как правильно подготовиться к новому учебному году. Отправиться в магазин за канцтоварами, книгами и школьными принадлежностями стоит уже сейчас. А вот покупку формы и обуви стоит оставить на последнюю неделю августа. Чтобы школьникам она была в пору. При выборе одежды стоит ориентироваться на натуральные ткани и материалы. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ