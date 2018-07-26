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Автобус до Солнечного подешевел на 5 миллионов рублей
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Автобус до Солнечного подешевел на 5 миллионов рублей 

АиФ Урал 27 минут назад
Фото: АиФ Урал
В мэрии Екатеринбурга определились с подрядчиком, который организует движение автобуса №53 до микрорайона Солнечный. Победитель закупки предложил цену в 13,76 млн рублей. Таким образом, по сравнению с начальной ценой, автобус до Солнечного подешевел на 5 млн рублей, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Накануне на портале госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика, который организует движение автобуса №53 по маршруту «Ж/д вокзал — Ритейл-парк (Солнечный)». На конкурс была подана только одна заявка — от «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс». Члены комисии признали ее соответствующей требованиям. Компания предложила цену в 13,76 млн рублей в то время как власти были готовы потратить 18,3 млн рублей. Деньги на паеревозки будут выделены из бюджета Екатеринбурга.
Напомним, согласно документации победитель госзакупки должен организовать работу 19 автобусов. Контракт будет заключен на срок до 31 декабря 2020 года. Общая протяженность маршрута составляет 37,7 км: 18,6 км в одну сторону и 19,1 км — в другую. Транспорт будет выходить в рейс с 6 до 23 часов.
Отметим, сейчас компания «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс» обслуживает маршруты автобусов №2, 011, 018, 19, 37 и 057.
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