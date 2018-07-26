Ещё
В Ханты-Мансийске поддерживают велодвижение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ханты-Мансийске поддерживают велодвижение 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 29 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В этом году в столице Югры появится обустроенное велокольцо.
12 километровая дорожка для передвижения велосипедистов будет организована от транспортной развязки на пересечении улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса. Планируется, что этот участок примкнет к ранее обустроенной велодорожке. Таким образом, в черте города будет образовано велокольцо общей протяженность более 20 километров. Маршрут будет обозначен соответствующими дорожными знаками и разметкой.
Напомним, в 2017 году в Ханты-Мансийске были выполнены работы по строительству новых и реконструкции существующих велодорожек. Маршрут соединил улицы: Студенческая — Восточная объездная — Мира. Кроме того, реконструирован участок велотрассы у транспортной развязки в районе Аэропорта. Также были обустроены две площадки для отдыха спортсменов на пересечении улиц Объездная и Мира — напротив дома №19 по ул. Студенческая. Площадки обустроены скамьями, урнами и рампами для парковки велосипедов. Длина трассы подготовленной для передвижения в прошлом году составила 8,6 километров.
Отметим, что организованный маршрут также является частью доступной среды. Поскольку кроме велосипедистов он удобен для передвижения маломобильных горожан, к которым относятся не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, малолетними детьми, граждане пожилого возраста.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Скоро расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени Ханты-Мансийск примет V форум «Независимость – в движении» В столице Югры собственники гаражей объединяются
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип351
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США224
Российских дачников ждет неприятный сюрприз52
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»202
Маликов поразил сенсационным признанием о геях394
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение