В Ханты-Мансийске поддерживают велодвижение

В этом году в столице Югры появится обустроенное велокольцо.

12 километровая дорожка для передвижения велосипедистов будет организована от транспортной развязки на пересечении улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса. Планируется, что этот участок примкнет к ранее обустроенной велодорожке. Таким образом, в черте города будет образовано велокольцо общей протяженность более 20 километров. Маршрут будет обозначен соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Напомним, в 2017 году в Ханты-Мансийске были выполнены работы по строительству новых и реконструкции существующих велодорожек. Маршрут соединил улицы: Студенческая — Восточная объездная — Мира. Кроме того, реконструирован участок велотрассы у транспортной развязки в районе Аэропорта. Также были обустроены две площадки для отдыха спортсменов на пересечении улиц Объездная и Мира — напротив дома №19 по ул. Студенческая. Площадки обустроены скамьями, урнами и рампами для парковки велосипедов. Длина трассы подготовленной для передвижения в прошлом году составила 8,6 километров.

Отметим, что организованный маршрут также является частью доступной среды. Поскольку кроме велосипедистов он удобен для передвижения маломобильных горожан, к которым относятся не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, малолетними детьми, граждане пожилого возраста.