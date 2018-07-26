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В Бразилии день чернокожих женщин отметили акцией протеста
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В Бразилии день чернокожих женщин отметили акцией протеста 

Мир24 31 минуту назад
Маршем протеста отметили в бразильском Сан-Паулу день чернокожих женщин Латинской Америки, передает «МИР 24».
Участницы марша заявили, что в Бразилии до сих пор сохраняется колониальное общество, которое отводит чернокожим женщинам определенное место. Накануне они делились в соцсетях своими рассказами о работе в качестве прислуги.
«Самое главное в этом марше — повысить роль чернокожих женщин, которую они могут сыграть, уметь разговаривать с чернокожими женщинами. Пойдем с нами, присоединяйтесь к нам, вы черная женщина в борьбе, вы от сопротивления, и у вас есть права», — сказала участница марша.
Организаторы марша подчеркнули, что в отличие от Международного женского дня 8 марта, 25 июля — это день сопротивления и настоящей борьбы.
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