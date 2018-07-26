В Новосибирске полицейские пресекли каналы нелегальной поставки и реализации алкоголя и табачных изделий

Новосибирске полицейские пресекли нелегальную реализацию алкогольной и табачной продукции. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новосибирску при поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии провели обыск на складе, где хранились спиртные напитки и табачные изделия, не имеющие обязательной маркировки акцизными и специальными марками. Из незаконного оборота изъято 1200 ящиков крепких спиртных напитков и более 470 тысяч пачек сигарет, изготовленных в странах ближнего зарубежья. Одновременно в 13 магазинах Новосибирска полицейские изьяли нелегальный товар, уже поступивший в розничную реализацию. В отношении 30-летней жительницы Новосибирска, организовавшей поставки алкоголя и табачных изделий, и шести активных участников группы, контролировавших розничную реализацию нелегального товара, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)».