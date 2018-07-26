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Крупную партию сигарет и алкоголя изъяли в Новосибирске
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Крупную партию сигарет и алкоголя изъяли в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 31 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке бойцов ОМОН провели обыск на складе, где хранились спиртные напитки и табачные изделия, — говорит представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова.
— Вся продукция не имела обязательной маркировки акцизными и специальными марками. Было изъято 1200 ящиков крепких спиртных напитков и более 470 тысяч пачек сигарет, изготовленных в странах ближнего зарубежья».
Одновременно в 13 магазинах Новосибирска полицейские изымали нелегальный товар, уже поступивший в розничную реализацию. «У поставщика найдено почти три миллиона рублей, — продолжает Наталья Суковатова. — Еще свыше 300 тысяч рублей оперативные сотрудники полиции изъяли в одном из магазинов».
В отношении 30-летней жительницы Новосибирска возбуждено уголовное дело. За производство, хранение и перевозку немаркированного алкоголя и табака ей грозит до 6 лет лишения свободы.
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