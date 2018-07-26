В 2023 году Турция сотворит историю в оборонной промышленности

Турция , которая с каждым годом становится все ближе к цели — полное обеспечение оборонно-промышленного комплекса отечественной продукцией, благодаря проектам, которые будут претворены в жизнь к 2023 году, буквально взмоет ввысь. В 2020 году начнется эксплуатация беспилотников (БПЛА), оснащенных отечественными умными бомбами, а в 2023 году в небе появится первый национальный беспилотный истребитель.

Доля отечественной продукции растет

Усилия в направлении развития национального производства в сфере оборонной промышленности прилагаются с 2004 года в рамках реализации таких проектов танков, БПЛА, вертолетов, кораблей, самолетов, как Altay, Anka, ATAK, Bayraktar, Hürkuş, Milgem. Благодаря этим ходам доля отечественного обеспечения сектора увеличилась с 20 до 70%. Турция в 2017-2018 годы поворачивает стрелку с импорта на экспорт в сфере оборонной промышленности. К 2023 году благодаря производству национальной оборонной продукции она станет лидером своего региона и даже обойдет ряд стран. В этой связи грядут новые ходы. Меры, которые расчистят Турции дорогу в светлое будущее с переходом к президентской системе, докажут свою эффективность и в оборонной промышленности. В новый период Турция сосредоточится прежде всего на таких направлениях, как беспилотные вооружения, искусственный интеллект. Будут определены новые стратегии и дорожные карты в области интеллектуальных систем вооружения. При этом в оборонной и аэрокосмической сферах будет все больше задействован частный сектор.

Умный БПЛА будет принят в эксплуатацию в 2020 году

Вскоре также завершится проект, связанный с оснащением национальными умными бомбами отечественных БПЛА, которые представляют собой один из проектов, являющихся предметом гордости Турции. БПЛА, оборудованные национальными управляемыми бомбами, будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Продолжатся усилия по производству с использованием национальных возможностей боеприпасов для вертолетов, находящихся на вооружении ВС Турции. В 2023 году будет покончено с зависимостью от импорта боеприпасов из-за рубежа.

Бесплотный истребитель — в 2023 году

В новый период будут также завершены проекты по разработке национальных систем противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности, созданы центры проектирования чипов. Помимо этого, будут реализованы все разрабатываемые проекты, от ракет большой дальности до средств радиоэлектронной борьбы. Будут начаты научно-исследовательские работы по первому беспилотному истребителю Турции. Национальный беспилотный боевой самолет будет разработан к 2023 году, состоятся его тест-драйвы.