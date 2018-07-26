На страже без перерыва: медицинские вертолеты теперь летают круглосуточно

Авиамедицинские бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы переходят на постоянный круглосуточный режим работы. Такое решение было принято по итогам тестового периода, который продлился с 1 июня по 15 июля. Среднее время транспортировки пострадавших с места происшествия из ТиНАО до стационара составляет 12 минут, а из остальных районов Москвы — семь минут.

«Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых — спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», — пояснил Министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Глава ведомства добавил, что с начала года санитарная авиация эвакуировала порядка 450 пациентов. Ранее вылеты медицинских вертолетов были ограничены длительностью светового дня. В ночное время к местам аварий и чрезвычайных происшествий прежде выезжали только автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее. Теперь с помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.

В Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В распоряжении авиамедицинских бригад три санитарных вертолета, оснащенных самым современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, инкубаторами для транспортировки новорожденных.

Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Среднее время прибытия скорой до места, где произошло ДТП, — около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около полутора часов.

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