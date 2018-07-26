Первая городская VR-лаборатория откроется в столице осенью

Первая городская VR-лаборатория откроется в столице осенью на базе АО «Электронная Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы

«Виртуальное путешествие во времени смогут в будущем совершать школьники на уроках истории. Созданием специальных обучающих видеопрограмм займется городская VR-лаборатория, которая откроется в Москве осенью этого года на базе АО «Электронная Москва», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что одним из первых проектов лаборатории станет виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта для учащихся пятых классов. Его планируется разработать до конца 2018 г.

«Для того, чтобы переместиться на несколько веков назад, ученикам достаточно будет надеть очки виртуальной реальности. Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды. В путешествии школьников будет сопровождать виртуальный гид-учитель. В процессе урока он проверит их знания: задаст контрольные вопросы и предложит выполнить практические задания. Технологии дополненной реальности помогут детям лучше усваивать учебную программу», — говорится в сообщении.