Риелтор развела екатеринбуржцев на 40 миллионов, пообещав купить квартиры по дешёвке

Риелтор Галия Бегишева, обещая купить дешёвую недвижимость, выманила у четырёх екатеринбуржцев 40 млн рублей. Написав расписки и получив деньги, женщина перестала общаться с кредиторами, а пострадавшие уже восемь месяцев пытаются возбудить против неё уголовное дело о мошенничестве.

Эта банальная, в общем-то, история о многомиллионном кидалове, стала куда интереснее, когда мы вспомнили, что о Галии Бегишевой мы уже писали. В сентябре прошлого года к нам в редакцию обратился её муж Владислав и рассказал, что его жену похитили и её нет дома уже пятые сутки. По его словам, после похищения к нему пришли три человека (двоих он знал), стали требовать с него деньги, которая задолжала супруга, а потом его жестоко избили, забрали документы и угнали ГАЗель.

В полиции нам тогда рассказали, что от мужа действительно поступило заявление об исчезновении Бегишевой. Но угон машины в ведомстве не подтвердили: она стояла недалеко от места, где жил Владислав. Полицейские начали опрашивать людей, которые якобы избили Владислава Бегишева, и ещё некую Анну Бидюкину с сыном — именно их Бегишев обвинил в похищении супруги.

— Завели уголовное дело. Нас с сыном допрашивали следователи СКР , также мы проходили тестирование на детекторе лжи, — вспоминает Анна.

Уголовное дело против Анны возбудили по статье «Самоуправство», оно не прекращено до сих пор.

Анна рассказала, что, опросив её и сына, следователи начали подозревать в похищении и возможном убийстве Галии Бегишевой её мужа Владислава. Но как только он оказался под подозрением, жена сразу нашлась.

Анна Бидюкина уверена: никакого похищения не было, как и угона ГАЗели, и избиения. По её словам, эту историю муж и жена Бегишевы придумали, чтобы не возвращать деньги. К моменту исчезновения Галия назанимала у семьи Бидюкиных 11,5 миллиона рублей.

— Бегишева поселилась у дальней родственницы своего супруга и перестала выходить на связь со всеми, кроме мужа и сына, — рассказала Анна. — А с этой ГАЗелью вообще смешно. Во-первых, у меня телефон стоит дороже, чем эта машина, зачем она мне? Во-вторых, она никуда не исчезала, а всё время стояла у работы Владислава. Я туда часто ездила в надежде застать там Галию и увидела там эту ГАЗель.

Чтобы одолжить Галии Бегишевой деньги, Анна Бидюкина заняла пять миллионов у друзей.

— Я потом просто не находила себе места. Было очень стыдно перед семьёй. Даже были мысли о суициде, — вспоминает женщина.

Деньги риелтор занимала, чтобы выгодно купить недвижимость, а потом «заразила» Анну идеей совместного бизнеса, предложив создать частный дом для престарелых. Давать в долг Анна Бидюкина не боялась. Во-первых, она знала Галию больше 10 лет, во-вторых, как риелтор не один раз помогала её семье в покупке недвижимости. К тому же их семьи дружили. Галия Бегишева каждый раз писала ей расписки (всего их было восемь).

Ещё один пострадавший, Алексей, отдал предприимчивой женщине 22 миллиона рублей. В его случае она также писала расписки.

— Я ей давал деньги под недвижимость, которую она должна была приобрести, в итоге ни денег, ни недвижимости. В частности, она обещала выкупить помещение, находящееся в аренде ЕКУГИ на Уралмаше, квартиры на Малышева 3, в районе Светлом и в Академическом, да много всего было. В общей сложности я ей отдал 22 миллиона. На всё она мне писала расписки, — рассказал Алексей и показал нам шесть расписок, написанных в разное время в 2017 году.

По словам мужчины, полиция неохотно занималась их делом и писала отписки. Дело сдвинулось с мёртвой точки только тогда, когда пострадавшие написали обращение в администрацию президента . Сейчас полиция решает вопрос об объединении материалов от всех пострадавших и их передаче в ГУ МВД по Свердловской области

Дмитрий — ещё один пострадавший, как и остальные, хорошо знал Бегишеву и даже учился с ней в одной школе, поэтому поверил, когда женщина предложила выгодно купить, а потом перепродать квартиру. Он отдал риелтору почти 4 миллиона рублей. Низкую цену квартиры Бегишева объяснила тем, что она находится в залоге у банка.

— Она брала деньги на покупку 3-комнатной квартиры на Малышева, 60. Сказала, что сейчас цена квартиры 3 миллиона 100 тысяч, а продать её можно будет дороже четырёх. У неё якобы даже уже был на неё покупатель. Уже потом я узнал, что под эту же квартиру она брала деньги у другого пострадавшего. Потом я нашёл собственника этой квартиры, узнал, что она действительно была в залоге у банка.

По словам Дмитрия, риелтор сначала взяла у него 2,4 миллиона, а в конце августа 2017 года одолжила ещё полтора, объяснив, что ей надо срочно выкупить другую квартиру, и пообещав сразу после сделки вернуть всю сумму долга. У Дмитрия тоже есть расписки, написанные тем же почерком, что и у других людей.

Пострадавшие познакомились после того, как Галия перестала выходить с ними на связь. При этом, по их словам, она не прячется, а продолжает вести риелторскую деятельность.

Анна Бидюкина обратилась в суд с гражданским иском, но результата он не дал. Муж и жена Бегишевы на него не явились, а адвокат Галии написала на Анну запрос в Росфинмониторинг по поводу происхождения денег, которые она дала в долг. Доводы Анны о том, что она ведёт бизнес, на судью не подействовали.

— Поскольку первичной бухгалтерской документации суду не представлено, выписка из тетради о ежедневной выручке не является надлежащим доказательством, её сведения ничем не подтверждены, — говорится в постановлении суда.

Расписки Ленинский суд признал «безденежными», при этом к их подлинности вопросов у судьи не было.

По словам Бидюкиной, адвокат Бегишевой предложила ей отказаться от денежных претензий. Взамен она пообещала, что Владислав Бегишев заберёт своё заявление, уголовное дело против неё и её сына прекратится.

Мы связались с Галией Бегишевой, но толком поговорить с ней не удалось. Она объяснила, что сейчас у неё в руках тяжёлые сумки и, как только она дойдёт до дома, то сразу нам перезвонит. После этого на звонки Галия и её муж отвечать перестали.

Адвокат Бегишевой оказалась более словоохотлива. Она сказала, что действительно разговаривала с Бидюкиной, но никакой сделки не предлагала.

По словам адвоката, Галия Бегишева уже давно вернула всем пострадавшим все деньги, причём с процентами. Но, к сожалению, женщина сглупила и не забрала ни у одного из кредиторов расписки (которых в общей сложности несколько десятков).

Пострадавшие написали обращение в генеральную прокуратуру . Они считают, что полиция бездействует. По словам Анны Бидюкиной, сын Галии Бегишевой работает в прокуратуре, а сама она за 20 лет риелторской деятельности установила хорошие отношения со многими высокопоставленными полицейскими. Также Анна Бидюкина оспорила решение Ленинского суда. Апелляция по её иску пройдёт 8 августа в Свердловском областном суде.

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