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Эколог: «Мусоросжигательный завод должен находиться в глухом районе, а не среди домов»
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Эколог: «Мусоросжигательный завод должен находиться в глухом районе, а не среди домов» 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Последнее время местное информационное поле было наполнено сообщениями о закрытии мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1», сообщает PRIMPRESS. Однако по сей день предприятие работает по неизвестной причине. Редакция PRIMPRESS не осталась в стороне и спросила мнение ученого о работе «Спецзавода № 1».
На вопрос редакции ответила научный сотрудник Дальневосточного отделения Российской академии наук, президент научно-общественного координационного совета «Живая вода» Татьяна Вшивкова, которая резко высказалась о работе предприятия.
По ее мнению, мусоросжигательный завод должен находиться в глухом районе, а не быть окруженным тысячами пока еще здоровых жителей.
«Мы проводили собственные замеры, и не стоит верить разовым замерам воздуха, которые сейчас проводят различные организации. Когда завод строился, он находился в глухом микрорайоне. И все было правильно сделано, по экологичному плану — вдалеке от жителей. Но военным для строительства микрорайона дали почему-то именно эту землю — этот район сейчас застроен, завод негативно влияет на здоровье молодых мамочек, детей, просто тысячи жителей. Это природоохранное преступление, потому что по нашим замерам выбросы содержат вещества, влияющие на здоровье жителей. Не просто так же возникает запах! «Спецзавод» надо ликвидировать и переносить за город», — поделилась своим мнением ученый.
Как сообщил представитель завода, в настоящее время полигон на улице Холмистой (район Горностая. — Прим. ред.) готов принимать мусор. Мусоросжигательный завод утилизирует только треть мусора, при этом оставляя порядка 20% промышленной золы.
Напомним, что общественность краевой столицы не раз поднимала вопрос о закрытии промышленного предприятия в жилом микрорайоне города, однако он продолжает функционировать даже с неработающими фильтрами, закупленными властями за 12 миллионов рублей.
Как долго еще будет работать завод, неизвестно. Единственное, что остается жителям микрорайона, — это ждать и надеется, когда будет поставлена точка в работе предприятия, анонсированная городскими властями.
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