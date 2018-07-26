Искусственный газон на стадионе в Линево причесали

Второй день на футбольном поле трудится специализированная техника: маленький трактор граблями поднимает траву искусственного покрытия, пластмассовыми щетками равномерно распределяет по поверхности резиновые гранулы. Черные крошки скрываются под расправляющимся ворсом, и площадка превращается в яркий зеленый газон, на котором чередуются темные и светлые полосы.

«Это искусственное покрытие изготовлено в Чехии , трава очень хорошая, высокая, такого поля нет нигде в области», — с гордостью замечает директор ДЮСШ Искитимского района Дмитрий Грушевой. И для работы с таким материалом нужна уникальная техника. Специальный маленький трактор позаимствовали на четыре дня в новосибирском спорткомплексе «Заря», где он ухаживает за футбольными полями с синтетическими газонами.

«Для того, чтобы в финальной части уложить покрытие с искусственной травой, провели большую предварительную работу», — поясняет Дмитрий Анатольевич. Вынимали грунт с глубины 40 сантиметров, сделали специальный дренаж и ливневую канализацию. Вся вода, которая будет попадать на поле, на нем не задержится, уйдет по трубам. Фундаментом для этой травы служит кварцевый песок, далее засыпали в три слоя резиновые гранулы. Сейчас осталось только расправить траву — этим занимается трактор.

Для поддержания поля в надлежащем состоянии его периодически надо прочесывать, чтобы трава, по которой будут бегать футболисты, не спрессовывалась. Необходима специальная техника, но она слишком дорогая, детской спортивной школе не по карману. «У нас есть варианты, мы сами сделаем из того, что есть, не хуже, но скромнее», — уверен директор ДЮСШ.

Впереди второй этап строительства стадиона, из областного бюджета на эти цели выделены 29 миллионов рублей, софинансирование из районной казны составит полтора миллиона. Средства поступили оперативно после того, как в июне этого года депутаты Искитимского района обратились к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой выделить 46 миллионов на завершение строительства стадиона в рабочем поселке Линево.

Теперь деньги есть, пусть и не в полном объеме, но это позволит выполнить большую часть запланированных работ.

«Все, что предусмотрено проектом, будет исполнено, — замечает Дмитрий Анатольевич. — Конечно, чтобы сейчас реализовать все намеченное, этих средств не хватит, поэтому решили пока не ставить мачты освещения и не озеленять территорию. И без них стадион сможет функционировать, эти работы отложим. Со временем все доделаем».