Благоустраивать парк Мценска будет СКФ «АРГО»

Орловской области. Общество с ограниченной ответственностью СКФ «АРГО» стало единственным участником и победителем электронного аукциона по отбору подрядчика для благоустройства парка в городе Мценск

На преображение главной аллеи выделено 1,8 млн рублей. На эти средства должны уложить новый асфальт (815,47 м²), установить фонари и подключить освещение, расставить 17 лавочек и урн. Работы необходимо завершить до 1 сентября 2018 года.

По данным kartoteka.ru, ООО СКФ «АРГО» зарегистрировано в 2001 году в селе Отрадинское Мценского района. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор — Гурами Попов.