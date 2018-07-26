Ещё
Благоустраивать парк Мценска будет СКФ «АРГО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благоустраивать парк Мценска будет СКФ «АРГО» 

РИА 57 37 минут назад
Фото: РИА 57
Общество с ограниченной ответственностью СКФ «АРГО» стало единственным участником и победителем электронного аукциона по отбору подрядчика для благоустройства парка в городе Мценск Орловской области.
На преображение главной аллеи выделено 1,8 млн рублей. На эти средства должны уложить новый асфальт (815,47 м²), установить фонари и подключить освещение, расставить 17 лавочек и урн. Работы необходимо завершить до 1 сентября 2018 года.
По данным kartoteka.ru, ООО СКФ «АРГО» зарегистрировано в 2001 году в селе Отрадинское Мценского района. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор — Гурами Попов.
Сообщение Благоустраивать парк Мценска будет СКФ «АРГО» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Компания «Орёл Нобель-Агро» открыла в Новосиле элеватор на 30 тонн зерна Орловец напал на полицейского со спины и получил уголовное дело Поисковики орловского отряда «Лиза Алерт» приглашают на учения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип351
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение