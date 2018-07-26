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Системный характер нарушений сложился в сфере ЖКХ Владивостока — прокуратура
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Системный характер нарушений сложился в сфере ЖКХ Владивостока — прокуратура 

Prim.News 1 час назад
Уже возбуждены уголовные дела.
Проведенный анализ практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соблюдением жилищных прав граждан на территории Владивостокского городского округа указывает на системный характер нарушений, выявляемых в деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Всего в первом полугодии 2018 года на территории краевого центра в указанной сфере выявлено более трех тыс. нарушений закона, в целях устранения которых принято около двух тыс. актов прокурорского реагирования.
Так, при проверке формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов и целевого расходования денежных средств граждан в истекшем периоде выявлены многочисленные нарушения законодательства в указанной сфере. По материалам таких прокурорских проверок уже возбуждено три уголовных дела по признаками составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 УК РФ (мошенничество), 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На постоянной основе прокуроры осуществляли деятельность по выявлению образовавшейся дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
Принятыми актами прокурорского реагирования в истекшем полугодии удалось добиться снижения задолженности на территории городского округа за поставленные коммунальные ресурсы, что в преддверии очередного зимнего периода позволило в установленные сроки организовать мероприятия по ремонту и замене инженерного оборудования, закупкам топлива и др.
Рост количества поступающих в органы прокуратуры обращений о нарушениях жилищных прав граждан свидетельствует о бездействии многих управляющих организаций в решении вопросов содержания общего имущества, в том числе по неисполнению решений общих собраний собственников многоквартирных домов, договоров управления общедомовым имуществом и т.п.
С целью устранения жилищных прав граждан в указанной сфере в истекшем периоде т.г. принято 657 мер реагирования, в суды предъявлено более 100 исковых заявлений.
Результаты рассмотрения актов реагирования и устранение выявленных нарушений закона контролируются прокуратурой города.
Надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ остается приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры края.
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