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Врио губернатора края Томенко обсудил с полпредом Меняйло последствия паводка и прогноз на урожай
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Врио губернатора края Томенко обсудил с полпредом Меняйло последствия паводка и прогноз на урожай 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, после посещения Забайкальского края, прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Врио главы региона Виктор Томенко поделился с полпредом текущей повесткой дня. В нее вошла тема ликвидации последствий апрельского паводка и обсуждение вероятных итогов уборочной кампании.
«Должен сказать, что ранней весной в Алтайском крае наблюдались многочисленные осадки при положительной температуре. В итоге, мы получили сильное таяние снегов и повышение уровня воды в реках — паводок накрыл 37 муниципальных образований в крае. Для предупреждения подобной ситуации, нам необходимо построить гидрозащитные сооружений в населённых пунктах, которые находятся в зоне потенциального подтопления», — рассказал Томенко.
Что касаемо итогов урожая, то, несмотря на вмешательство в посевную кампанию в результате ухудшения агрометеорологической обстановки, они будут несущественно отличаться от прошлогодних показателей. «Аграриям в период весеннего сева удалось избежать существенных потерь за счет пересмотра структуры посевных площадей и сортового состава сельскохозяйственных культур», — доложил Томенко полпреду.
После чего официальной встречи последовал выезд на Алтайский завод прецизионных изделий, где Сергей Меняйло запустил в эксплуатацию первую очередь серийного производства топливных систем.
«На примере Алтайского завода прецизионных изделий мы наблюдаем, как из небольшого цеха может вырасти предприятие с высокотехнологичным производством, которое способно успешно конкурировать с крупнейшими международными производителями», — отметил Меняйло.
Фото: sfo.gov.ru
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