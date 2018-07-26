Врио губернатора края Томенко обсудил с полпредом Меняйло последствия паводка и прогноз на урожай

«Должен сказать, что ранней весной в Алтайском крае наблюдались многочисленные осадки при положительной температуре. В итоге, мы получили сильное таяние снегов и повышение уровня воды в реках — паводок накрыл 37 муниципальных образований в крае. Для предупреждения подобной ситуации, нам необходимо построить гидрозащитные сооружений в населённых пунктах, которые находятся в зоне потенциального подтопления», — рассказал Томенко.

Что касаемо итогов урожая, то, несмотря на вмешательство в посевную кампанию в результате ухудшения агрометеорологической обстановки, они будут несущественно отличаться от прошлогодних показателей. «Аграриям в период весеннего сева удалось избежать существенных потерь за счет пересмотра структуры посевных площадей и сортового состава сельскохозяйственных культур», — доложил Томенко полпреду.

После чего официальной встречи последовал выезд на Алтайский завод прецизионных изделий, где Сергей Меняйло запустил в эксплуатацию первую очередь серийного производства топливных систем.

«На примере Алтайского завода прецизионных изделий мы наблюдаем, как из небольшого цеха может вырасти предприятие с высокотехнологичным производством, которое способно успешно конкурировать с крупнейшими международными производителями», — отметил Меняйло.

Фото: sfo.gov.ru