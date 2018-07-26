Карельский предприниматель превращает исписанную хулиганами скалу в арт-объект

Эта скала протяженностью 250 метров находится в 23 км от Петрозаводска , рядом с федеральной трассой «Кола», между населенными пунктами станция Шуйская и Шуйская Чупа. Двое мужчин режут камень болгарками — создают на скале фигурки зайцев, стирая заодно хулиганские надписи. Изначально 36-летний житель Петрозаводска Сергей Гапанович увлекся резьбой по камню, чтобы отвлечься от бизнеса — сети кофеен. А потом решил превратить в арт-объект ничем не примечательную каменную поверхность у дороги, ведущей к курорту Марциальные Воды и водопаду Кивач.

Зайцы, зайцы, зайцы

"Всегда раздражали надписи на скалах. А когда увлекся резьбой по камню, решил попробовать не просто убрать их, а сделать что-то большее. Тем более что скульптурной резкой на скалах в России раньше никто не занимался. Так появился некоммерческий проект «Долина зайцев», — рассказывает Сергей.

В апреле он согласовал свои намерения с властями и вырезал первого ушастого зверя. Сейчас на скале появляется уже сотая фигурка. «Это животное имеет очень много образов. Ведь можно показать, как заяц бежит, прыгает, сидит, затаился. Плюс это не агрессивный зверь, на него хорошо реагируют дети», — поясняет он свою идею.

Гапанович говорит, что в Карелии многие достопримечательности находятся на большом расстоянии друг от друга. Так почему бы не создать новые объекты, которые гости могли бы посетить по пути? «Долина зайцев» — один из них.

"С этой скалой мы можем легко попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Потому что пока нигде в мире нет тысячи каменных зайцев. Если она дополнительно привлечет в республику туристов, то это будет круто", — говорит он.

Несмотря на то, что работы еще далеко не окончены, наскальная галерея уже стала интересна гостям региона и местным жителям. «Сегодня приезжала группа велосипедистов, которые ехали из Медвежьегорска в Петрозаводск, фотографировались. Стали останавливаться туристические автобусы», — рассказывает Сергей.

Новые петроглифы

Вместе с карельским дизайнером Виктором Забурдаевым Сергей разработал два десятка заячьих шаблонов. Каждому персонажу дал свое имя и придумал историю. К примеру, Лакки — местный лекарь, который лечит лесных зверей. Зайчиха Лилуай — хранительница мифов и легенд карельского леса, а Алеша Кнопочкин — фотограф, снимающий важные события заячьей семьи.

"Это фактически новые петроглифы. Люди, которые найдут скалу через несколько веков, будут думать, наверно, что карелы поклонялись зайцам. Может, в то время уже и зайцы существовать не будут", — говорит автор проекта.

Сначала на создание наскального рисунка глубиной от 1 до 2 см Сергей тратил по три часа, теперь на это уходит час-полтора. «В день можно вырезать по пять-шесть фигурок, если подготовлена скала. Изначально она простукивается, очищается, чтобы во время работы ничего не упало и не осыпалось», — поясняет он.

Создавать новую достопримечательность Сергею помогает Семен — тату-мастер из Петрозаводска. «Это моя пятая смена, за это время уже десять зайцев выпилил. Первый день был трудным, была неуверенность, так как до этого болгарку в руках никогда не держал. Но потом приноровился. Удовольствие получаю, когда выпиливаю их», — рассказывает он.

И другие животные

Наскального зайца можно символически выкупить за 3 тыс. рублей. На вырученные деньги Сергей и Семен покупают инструменты и топливо. Как уточняет Гапанович, каждому зайцу присваивается индивидуальный номер, который будет выгравирован снизу. Для наглядности появится фотокарта скалы, где каждый заяц и его номер будут указаны. Из появившихся на скале рисунков лишь 70 пока обзавелись хозяевами.

"Очень много дарят на день рождения, на свадьбу, чтобы привязать к зайцу свою семью, особенно детям. В любой момент к нему можно приехать, прикоснуться, оставить своему ребенку", — рассказывает автор.

Пока мы обсуждаем проект, к скале подходят две пенсионерки — жительницы станции Шуйская. Они увидели сюжет про «Долину зайцев» по телевизору и решили посмотреть своими глазами. Женщины говорят, что на скалах оставляет надписи не местная молодежь, а туристы. Сами местные ходят через эту скалу в сосновый бор за ягодами и грибами.

Гапанович планирует украсить скалу и фигурами других животных. Они будут размещаться в неожиданных местах, чтобы людям было интересно рассматривать скалу. «Хотелось бы еще сделать ограждение на вершине скалы, рано или поздно люди пойдут туда фотографироваться», — говорит он.