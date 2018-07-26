Увольнение по утрате доверия как подготовка к пенсионной реформе

Минтруд предлагает расширить формулировку для увольнения сотрудников, в частности речь идет о таком пункте, как «утрата доверия».

Самым громким случаем применения экзотической формулировки «Утрата доверия» было увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова . Обидные слова про недоверие возникли в ходе конфликта московского градоначальника и уволившего его Дмитрия Медведева . Если поправку к Трудовому кодексу примут, испытать на себе, во что выливается недоверие, смогут многие. Профсоюзы уже назвали предложение «бредом».

На самом деле такая статья, как «Утрата доверия», уже есть в Трудовом кодексе — 81. Но она до сих пор была самой редко применяемой и приравнивается к «волчьему билету».

По Трудовому кодексу, сейчас утрата доверия — это совершение работником неправомерных действий в отношении денежных средств работодателя или его имущества. Причем работодатель должен доказать вину работника, чтобы уволить его по такой «позорной» статье — провести внутреннее расследование, собрать доказательства (показания свидетелей, документы, записи видеокамер, фотосъемка), затем получить объяснения самого «виновника». Основания для увольнения должны быть железными, иначе последуют судебные тяжбы.

Сегодня под эту статью подпадают только те сотрудники, кто несет полную материальную ответственность, а также чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов . Для чего решили расширить перечень и ужесточить Трудовой кодекс? Минтруд ссылается на просьбы бизнес-сообщества. Очевидно, работодатели хотят развязать себе руки перед стартом пенсионной реформы, чтобы иметь больше законных оснований расстаться с сотрудником. А госорганам на руку возможность отвлечь внимание от увеличения пенсионного возраста, которое вызывает массовые возмущения и неприятие у абсолютного большинства населения. Но чиновникам, заварившим кашу с пенсиями, утрата доверия на службе вряд ли грозит. Как работали, так и будут работать. Хотя доверие большинства народа они уже и утратили.

* * *