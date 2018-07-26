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В Уфе пропала 92-летняя Мария Антипина
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В Уфе пропала 92-летняя Мария Антипина 

ГОРОБЗОР.РУ 44 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе ведутся поиски пропавшей 92-летней Марии Антипиной. Как сообщают волонтеры в соцсетях, женщина нуждается в медицинской помощи.
Пенсионерка ушла из дома накануне, 25 июля. Приметы: глаза зеленые, волосы седые, рост 155 см, телосложение худощавое. Была одета в голубое платье в цветочек, коричневые тапочки с леопардовыми вставками. Всем, кому известно местоположение пропавшей, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52, либо обратиться в полицию (102).
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