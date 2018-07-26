Акция «Велоночь» в Новокузнецке пройдёт 18 августа

Акцию «Велоночь-Новокузнецк. Из нового города в старый», запланированную на 28 июля, перенесли. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу организатора — музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

«Велоночь не отменили, а перенесли по техническим причинам. Мероприятие пройдёт 18 августа», — сказали в учреждении.

Сбор начнётся в 19:55, старт — в 20:00.