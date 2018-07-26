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Акция «Велоночь» в Новокузнецке пройдёт 18 августа
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Акция «Велоночь» в Новокузнецке пройдёт 18 августа 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Акцию «Велоночь-Новокузнецк. Из нового города в старый», запланированную на 28 июля, перенесли. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу организатора — музея-заповедника «Кузнецкая крепость».
«Велоночь не отменили, а перенесли по техническим причинам. Мероприятие пройдёт 18 августа», — сказали в учреждении.
Сбор начнётся в 19:55, старт — в 20:00.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что федеральный фестиваль воздухоплавания «Московское небо» пройдёт 25—26 августа на аэродроме Чёрное в Балашихинском районе Московской области.
RT на русском: последние новости
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