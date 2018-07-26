В фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника попал редкий кот

На южной границе Саяно-Шушенского заповедника в объектив фоторегистратора попал редкий кот манул. Этот представитель семейства кошачьих занесен в Красную книгу России . Животные обычно ведут скрытный образ жизни и выходят на охоту ночью, что значительно усложняет изучение популяции.

«Судя по снимкам, манул — некрупный кот, величиной с домашнюю кошку, морда светлая с характерным четким рисунком, лицевая часть уплощена. Ноги относительно короткие, хвост толстый хорошо опушенный, кончик хвоста черный. Волосяной покров буровато-серый, очень густой и пушистый», — рассказали в научном отделе заповедника.

Добавим, что первый снимок манула в заповеднике получили в августе 2010 года. Эти кадры подтвердили предположение об обитании кота на границах Красноярского края . Затем манула удавалось запечатлеть в районе бассейна реки Иргар и в 7 км от него.

Видео: заповедник Саяно-Шушенский / Youtube