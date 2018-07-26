Сотрудникам предприятия «Стройиндустрия-7» задолжали 1 миллион рублей

Работники предприятия полгода ждали зарплату

Кургане расследуется уголовное дело — 32 сотрудника предприятия «Стройиндустрия» не получали зарплату с декабря 2017 года по май 2018 года. Общий долг составил около миллиона рублей. Тогда в следственном отделе Кургана было возбуждено уголовное дело, сейчас опрашиваются сотрудники и выясняется, почему руководитель, не смотря на имевшиеся возможности, так и не заплатил рабочим.

Прокуратура города уже добилась штрафа для предприятия за нарушение трудового законодательства по статье КоАП РФ — компания выплатит 30 тысяч рублей.

— Более того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия-7» выявлены факты направления денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам общества, на иные цели, — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками общества погашена в полном объеме.