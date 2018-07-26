Ещё
Сотрудникам предприятия «Стройиндустрия-7» задолжали 1 миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудникам предприятия «Стройиндустрия-7» задолжали 1 миллион рублей 

45.ru 55 минут назад
Фото: 45.ru
Работники предприятия полгода ждали зарплату
В Кургане расследуется уголовное дело — 32 сотрудника предприятия «Стройиндустрия» не получали зарплату с декабря 2017 года по май 2018 года. Общий долг составил около миллиона рублей. Тогда в следственном отделе Кургана было возбуждено уголовное дело, сейчас опрашиваются сотрудники и выясняется, почему руководитель, не смотря на имевшиеся возможности, так и не заплатил рабочим.
Прокуратура города уже добилась штрафа для предприятия за нарушение трудового законодательства по статье КоАП РФ — компания выплатит 30 тысяч рублей.
— Более того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия-7» выявлены факты направления денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам общества, на иные цели, — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками общества погашена в полном объеме.
45.ru: последние новости
У замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина проходят обыски Житель Курганской области выиграл в лотерею 3 миллиона рублей Кистанова освободили от должности главного федерального инспектора в Курганской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип352
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США236
Российских дачников ждет неприятный сюрприз53
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»203
Маликов поразил сенсационным признанием о геях397
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение