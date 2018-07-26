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США заблокировали инициативу России по Ближнему Востоку в СБ ООН
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США заблокировали инициативу России по Ближнему Востоку в СБ ООН 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Представители США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по Ближнему Востоку, передает РИА Новости сообщение постпредства России.
Там отметили, что Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США по этому вопросу их нивелировали.
«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — заявили в постпредстве.
В постпредстве также рассказали, что российская инициатива нашла поддержку «большинства членов Совбеза, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».
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