США заблокировали инициативу России по Ближнему Востоку в СБ ООН

Там отметили, что Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США по этому вопросу их нивелировали.

«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — заявили в постпредстве.

В постпредстве также рассказали, что российская инициатива нашла поддержку «большинства членов Совбеза, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».