Как отразится приход в ДФО федеральных сетей на малом бизнесе

При этом изменения в структуре розничной торговли кажутся неотвратимыми. По данным РБК, крупнейшие сети, торгующие продуктами, продолжают увеличивать свою долю на рынке — в нынешнем году она достигла 28,5 процента. Судя по планам игроков и сокращению количества несетевых торговых точек, их доля достигнет 38-40 процентов к 2020 году. В 2017-м обанкротилось немало региональных ритейлеров, и предпосылок для улучшения ситуации пока нет.

Тем не менее ограничивать деятельность сетей не будут. Год назад правительство даже заявило о нецелесообразности запрета крупным ритейлерам открывать новые магазины в тех регионах, где их совокупная доля уже превышает 50 процентов. Объяснение звучало так: «Это может повлечь за собой снижение инвестиционной привлекательности регионов, сокращение количества рабочих мест и налоговых поступлений». В чем плюсы и минусы «экспансии» крупных торговых сетей на территорию Дальнего Востока рассказывают эксперты «РГ».

Мнения

— Федеральные сети, учитывая их неограниченные ресурсы, более низкие цены и желание захватить рынок, безусловно, оказывают огромное влияние на местный бизнес. Когда в Хабаровск зашел «Леруа Мерлен», пострадали крупные торговые точки, ориентированные на продажу стройматериалов. Но у нас конкурентная экономика, поэтому жаловаться на приход мощных игроков бессмысленно. Общее количество предпринимателей все время находится на одном и том же уровне. На месте закрывшихся магазинов появляются другие. Я считаю, что предприниматели сами должны просчитывать, что, например, придет "Ашан" и уронит цены на продукты. Чтобы выжить, малому бизнесу нужно либо менять ассортимент, либо бороться за покупателя качеством товаров и услуг, их уникальностью.

Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края:

— Мировой и российский опыт подтверждает, что объединение магазинов в единую сеть — самый эффективный путь развития розничной торговли. Здесь несколько преимуществ: развитие конкуренции, снижение конечной цены для потребителя, расширение ассортимента предлагаемых товаров. Малый и средний бизнес, конечно, должен подстраиваться под изменение рынка. Те, кто не смог этого сделать, терпят убытки. В то же время остается довольным потребитель, который умеет считать деньги и понимает, что в торговой сети он купит продукты по более привлекательной стоимости. Заход торговых сетей в небольшие города в принципе законодательно никак не регулируется. Здесь очень жестко срабатывает закон о конкуренции. Мелкие торговые сети предлагали нам ввести ограничения для крупных игроков рынка: запретить им работать по выходным и после 19 часов. У нас нет законных оснований делать это. УФАС прокуратура мгновенно предъявят претензию, ведь будут созданы административные барьеры.

— Я считаю, что приход федеральных сетей на Дальний Восток неизбежен, глобальным тенденциям никто не сможет противостоять. Просто ждать и вечно развиваться в одном направлении сегодня не получится. Предпринимателям нужно трансформироваться, либо побеждать крупных игроков за счет дополнительного сервиса и ассортимента, либо диверсифицироваться, работать под франшизу. Сейчас каждый выживает как может. Это, на мой взгляд, не совсем правильно, различные уровни власти должны помогать малому бизнесу. У нас создано так много инструментов поддержки предпринимательства, но, по сути, они сводятся к тому, что дадут чуть-чуть подешевле кредит и проконсультируют, как и куда зайти. А вот технологической поддержки или помощи в переобучении, перенаправлении в другие сегменты, встраивании бизнеса в крупные проекты — по развитию Комсомольска-на-Амуре , в крупные ТОРы — на мой взгляд, не хватает.

CONTRA

— В прошлом году в наш город с населением 16 тысяч человек зашла крупная торговая сеть «Амбар». В результате в Бикине и Бикинском районе закрылись уже 18 торговых точек индивидуальных предпринимателей. Я владею небольшой сетью продуктовых магазинов, и мне тоже пришлось закрыть пару из них: стало меньше покупателей. Конкурировать с торговым монстром нет никакой возможности. Я думаю, нужно взять на вооружение опыт некоторых американских штатов, где есть закон, запрещающий открывать сетевые магазины в городах с населением менее 50 тысяч человек. На этот шаг пошли, чтобы владельцы мелких лавок и магазинчиков не разорились. А в Париже запретили сетям работать после 18 часов, самое удобное время для возвращающихся с работы людей. Но наша власть почему-то не идет на такие меры.

Григорий Говорухин, доктор социологических наук, профессор АмГПГУ

— Крупные федеральные сети напрямую влияют на мобильность населения. Они выдавливают местных игроков, а те вынужденно сокращают площади и численность своего персонала. Крупным сетям в регионах нужен только низкоквалифицированный персонал: кассиры, продавцы, кладовщики, максимум, администраторы. А топ-менеджмент, персонал с высшим образованием, опытом работы, ориентированный на развитие, становится невостребованным. В результате они оказываются в ситуации миграционного ожидания. Приход федеральных сетей — толчок, который их «выпнет» с Дальнего Востока. Это однозначно.

Проблема еще и в том, что в регион приходят не просто федеральные сети, а международные. Они «выжигают» территорию: ставят низкие цены, выдавливая всех остальных. Самое главное, они не вкладываются в развитие территории, «социалку» не поддерживают, определенных интересов в отношении потребителей у них нет. Кроме того, налоги зачастую уходят даже не в общефедеральные центры, а вообще за пределы страны.

Местный бизнес начинает зависеть от этих сетей, вокруг них идет надстраивание всяких «плюшек» в виде кафе, магазинов, кинотеатров, игровых зон, меняется сама селитебная зона города. Достаточно драматично, когда «оставшиеся за бортом» торговые точки и социальные объекты начинают закрываться, а люди за не­имением работы — уезжать.

— На мой взгляд, сегодня необходимо не просто контролировать федеральные сети, которые, по сути, являются монополистами, но и делать так, чтобы они не захватывали рынок. Особенно это касается субъектов Дальнего Востока, в которых мы можем потерять региональную составляющую рынка. Но проблема в том, что сегодня монополист себя тщательно маскирует, дробясь на отдельные юрлица. Сделать так, чтобы этого не было — наша задача. Федеральные сети выбивают местных производителей, и весь налог уходит в тот регион, где они зарегистрированы. Сам бизнес должен поднимать этот вопрос на местах активнее. Ведь федеральное законодательство меняется так: если в одном регионе возникает проблема, ради этого никто не будет принимать новый закон. А когда мы говорим, что сложности есть и там, и там, это становится основой для дальнейшей работы.