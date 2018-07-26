Эксперты рассказали, как спастись от жары и перегрева

Роспотребнадзор составил список мер по профилактике перегрева. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Россиянам, проживающим в регионах с установившейся жаркой погодой, советуют прежде всего ограничить пребывание на улице. Во-вторых, стоит значительно снизить физическую активность. Эксперты рекомендуют также потреблять больше фруктов и овощей, питаться здоровой пищей и пить воду без газа. Если прогулка неизбежна, то стоит надеть легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и взять с собой солнцезащитные очки.

Как сообщает ФАН, специалисты ведомства советуют выбирать для поездок транспорт с кондиционером и не находиться в душных помещениях без климат-систем.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Японии аномальная жара стала причиной гибели 65 человек за неделю. С признаками теплового удара в больницы попали более 22 тысяч японцев. Рекордное число пострадавших — 1979 человек — зафиксировали в Токио. В префектуре Айти число пострадавших достигло 1954, в Осаке — 1779.

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