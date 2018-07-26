Резные маски народности маонань на юго-западе Китая

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля / Синьхуа / — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай / — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Хуаньцзян /Гуанси/, 25 июля /Синьхуа/ — Крестьянин Фан Вэньчжань из деревни Цзянкоу Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ — создатель резных масок народности маонань в четвертом поколении. Для таких изделий требуется отличное дерево, и каждый отдельный характер и душевное состояние героев, которых обозначают эти маски, имеют свои особенности при оформлении. Фотографии Синьхуа/Лу Боань