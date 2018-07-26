В Красноярске обнаружили снаряд военного времени

Красноярске во время строительных работ под Николаевским мостом со стороны левого берега нашли минометный снаряд. Опасную находку обезвредили специалисты.

Территория находки была оцеплена и взята под охрану. На месте работали сотрудники МЧС МВД и Росгвардии. Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН при осмотре снаряда установили, что обнаруженная находка — минометный снаряд со следами глубокой коррозии. После этого сотрудники вывезли и уничтожили опасную находку на полигоне за пределами Красноярска.

Предполагают, что боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны, так как на этой территории располагались военные склады и оборонные предприятия.