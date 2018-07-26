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В Красноярске обнаружили снаряд военного времени
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В Красноярске обнаружили снаряд военного времени 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске во время строительных работ под Николаевским мостом со стороны левого берега нашли минометный снаряд. Опасную находку обезвредили специалисты.
Территория находки была оцеплена и взята под охрану. На месте работали сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН при осмотре снаряда установили, что обнаруженная находка — минометный снаряд со следами глубокой коррозии. После этого сотрудники вывезли и уничтожили опасную находку на полигоне за пределами Красноярска.
Предполагают, что боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны, так как на этой территории располагались военные склады и оборонные предприятия.
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